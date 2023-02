Rusija tvrdi da je zauzela selo u regiji Harkiv; Kijev nastavlja s gotovo normalnim životom

Ukrajina je opsesija ruskog predsjednika Vladimira Putina i dok je on na vlasti bit ćemo u nevolji, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitri Kuleba. Dodao je da je su Kijevu za obranu od ruske agresije trenutno nužni novac, streljivo i sankcije, a za dugoročnu sigurnost članstvo u EU-u i NATO-u. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi se EU mogla udružiti s vojnom industrijom kako bi se povećala proizvodnja streljiva za Ukrajinu i za obnovu vlastitih zaliha. Taj je plan usporedila s onim što je Unija učinila u pandemiji kada je trebalo proizvesti goleme količine cjepiva protiv koronavirusa.

Tijek događaja:

07:45 - Jedan je bivši KGB-ovac, na vlasti već više od 20 godina, mrzi ga veći dio svijeta, a drugi je bivši glumac koji je postao ratni zapovjednik i zapad ga obožava. Sukob ruske i ukrajinske vojske istodobno je i sukob dvaju suprotstavljenih karaktera na njihovu čelu, Vladimira Putina (70) i Volodimira Zelenskog (45).

07:10 - Na pločniku ispred otmjenog bistroa još uvijek se nalaze protutenkovski ježevi. Na igralištu koje je pogodio projektil danas već rastu mlada stabla. Godinu dana nakon ruske invazije stanovnici Kijeva hodaju uzdignutih glava unatoč neprestanim raketnim napadima.

Prva ruska bombardiranja u zoru 24. veljače 2022. zaprepastila su stanovnike glavnoga tromilijunskoga ukrajinskog grada i potaknula egzodus dijela stanovnika. Godinu dana kasnije, s obzirom na to da su sukobi koncentrirani uglavnom na istoku zemlje mnogi su se stanovnici odlučili vratiti i čini se kao da se život gotovo vratio u normalu, što je u potpunoj suprotnosti s onim što doživljavaju stanovnici gradova i sela blizu bojišnice gdje bjesni rat.

U Kijevu je još uvijek na snazi policijski sat koji traje od 23:00 do 5:00 ujutro. Otvorene su škole, bolnice i brojne trgovine, a radi i javni prijevoz. Vikendom se mnogi stanovnici odlučuju na šetnju ulicama u središtu grada ili po gradskim parkovima. Život se nastavlja unatoč sporadičnim ruskim raketnim napadima ili napadima bespilotnim letjelicama, čije su mete važna infrastrukturna postrojenja, zbog čega često nema električne energije.

Posljednji napad bio je u petak. Sirene upozorenja u glavnom su se gradu oglasile pet puta. Protuzračna obrana oborila je deset ruskih projektila. Geleri su napravili manju materijalnu štetu, no nije bilo žrtava. Dok traje uzbuna stanovnici se spuštaju u podzemna skloništa. Sklanjaju se u kijevski metro. Ondje su cijele obitelji s djecom i kućnim ljubimcima, umirovljenici, studenti i profesori. Svi strpljivo čekaju kraj signala.

U povijesnome središtu grada talijanski bistro Bassano bio je zatvoren samo prvih nekoliko tjedana invazije kad su ruske trupe bile pred vratima prijestolnice. Ispred bistroa je bila kontrolna točka, zbog čega ondje još uvijek stoje protutenkovski ježevi.

"Nemoguće je slomiti duh Ukrajinaca", kaže vlasnik bistroa Oleksij Kamardin (35). "Mi se jednostavno prilagođavamo svemu i to vrlo brzo". Za Oleksiija i njegovu obitelj rat je počeo još 2014., kad su ruske i proruske snage okupirale njihov rodni grad Doneck, što ih je primoralo da se presele u Kijev. Kad je Rusija napala glavni ukrajinski grad Oleksij je odlučio ostati i braniti ga te se posebno bavio humanitarnim radom. Otkako je ponovno otvorio svoj bistro kaže kako je primijetio da za vrijeme uzbuna i napada njegovi kupci češće nego što je uobičajeno kupuju kroasane i ostale kolače. Pojašnjava kako je poznato da "prodaja slastica naglo poraste kad su ljudi pod stresom".

Dodaje da su njegova dva ugostiteljska objekta od početka invazije zabilježila pad prihoda za 70 posto te da zapravo radi "bez dobiti". "Naravno, dosta nam je i želimo da sve završi, ali budimo realni, neće baš tako brzo završiti. I ja sam na to spreman", kaže Oleksij.

Tvrdi da solidarnost kakva je vladala u prvim mjesecima rata sada ponekad izostaje te ponovno izlaze na vidjelo razlike i podjele među Ukrajincima, osobito između onih koji su izbjegli u inozemstvo i onih koji su ostali ili onih koji žive na zapadu zemlje zbog čega su prilično pošteđeni ratnih sukoba, i onih koji su bliže bojišnici. "No unatoč našim internim razlikama činjenica da su ljudi spremni na borbu vraća nam snagu", naglašava.

Prema anketama više od 95 posto stanovnika uvjereno je u pobjedu svoje zemlje, a 69 posto kaže da je spremno tolerirati trenutačne poteškoće "koliko god to bude potrebno". Rezultati su to istraživanja koje je u prosincu proveo institut KMIS u Kijevu. Čak se i percepcija ekonomske situacije popravila. Danas 60 posto stanovništva životne uvjete u Ukrajini smatra "prilično zadovoljavajućima" u usporedbi sa samo 34 posto krajem 2021. godine. Studija to objašnjava "konsolidacijom" društva i "nacionalnim buđenjem" uoči rata.

U Kijevu su se ustalile nove rutine da bi se stanovništvo prilagodilo novoj stvarnosti. Suočeni s čestim nestancima električne energije, koji u prosjeku dnevno traju oko dva sata, ovisno o kvartu, ljudi kupuju žarulje na baterije, reflektirajuće trake i generatore čija se buka često može čuti s ulice. Mnogi su se opskrbili vodom, hranom i plinskim bocama da bi mogli pripremati obroke kad nestane struje.

U povijesnome parku u središtu grada dječje igralište koje je u listopadu pogodio ruski projektil i dalje se može koristiti. Krater nastao od projektila brzo je zatrpan i ondje su posađena mlada stabla.

Sergej Pazjoura, 27-godišnji smetlar na početku invazije nije uklanjao kućni otpad nego je čistio ruševine od ruskog bombardiranja. Kad ga pitaju o potencijalnoj novoj ruskoj ofenzivi na Kijev Sergej isključuje odlazak iz zemlje. “Borit ćemo se za ovaj grad”, kaže.

Dodaje da su građani danas organiziraniji nego na početku invazije, ali i "tužniji" jer na prvim linijama bojišnice "naši ljudi svakodnevno pogibaju". No "umor ne postoji”, uvjerava taj mladić. "Sada se moramo angažirati na tomu da pobijedimo, a kasnije ćemo se odmarati."

07:05 - Američki državni tajnik Antony Blinken upozorio je kineskog kolegu Wanga Yija da će se suočiti s ozbiljnim posljedicama bude li Peking pružao materijalnu podršku Rusiji u invaziji na Ukrajinu, kazali su američki diplomati. Šefovi diplomacija dviju supersila razgovarali su na tajnoj lokaciji u Muenchenu, a State Department potvrdio je sastanak, koji je trajao sat vremena, tek nakon što je završio. Washington ima informacije da bi Kina mogla pružiti ubojitu ratnu pomoć Rusiji.

"Državni tajnik je prilično otvoreno upozorio na posljedice bude li Kina pružala materijalnu pomoć Rusiji ili joj pomagala u sustavnom izbjegavanju sankcija", kazao je visoki dužnosnik State Departmenta koji je želio ostati neimenovan. Dodao je da Kina pokušava sjediti na dvije stolice tvrdeći da želi pridonijeti miru i stabilnosti, ali i istovremeno poduzimati "zabrinjavajuće korake" s namjerom da podrži rusku invaziju na Ukrajinu.

Wang je nekoliko sati ranije na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji još jednom pozvao na dijalog i sugerirao europskim zemljama da trezveno razmisle kako okončati rat. Kazao je i da "neke snage ne žele da rat uskoro završi", ali nije rekao koje.

07:03 - Ukrajinska pobjeda u ratu preduvjet za demokratsku tranziciju u Rusiji, izjavio je jedan od vođa ruske oporbe Gari Kasparov. Kasparov, bivši šahovski prvak svijeta koji ima i hrvatsko državljanstvo, sudjelovao je na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji na okruglom stolu posvećenom "budućnosti demokracije" u Rusiji.

Uz njega su bili bivši oligarh Mihail Hodorkovski, koji je deset godina proveo u zatvoru, Jana Nemcova, kći ubijenog ruskog oporbenog lidera Borisa Nemcova, i povjesničarka Irina Ščerbakova, suosnivačica nevladine organizacije Memorial, dobitnice Nobelove nagrade za mir prošle godine.

"Oslobođenje Rusije od Putinova fašizma ide preko Ukrajine. Rusi žive u balonu koji se ne može rasprsnuti sve dok ne vojnim porazom ne propadne ideja o novom carstvu", kazao je Kasparov.

"Rat će biti izgubljen kad Rusi shvate da ga gube, nevezano uz dobitak ili gubitak teritorija". Stoga je pozvao zapadne zemlje da nastave pomagati Ukrajini. "Nijedan trošak za to nije previsok".

07:00 - Rusko ministarstvo obrane reklo je u subotu da su njegove snage zauzele Hrianikivku, selo u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv koje se nalazi znatno sjevernije od svih većih borbi.

U brifingu ukrajinskog Glavnog stožera kasno u subotu rečeno je da Rusi granatiraju selo, no nije rečeno ništa o zauzimanju. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi rusku tvrdnju s bojišta.

Hrianikivka se nalazi oko 180 kilometara sjeverno od Bahmuta, grada u istočnoj regiji Doneck u kojemu se proteklih tjedana odvijaju žestoke borbe.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je zahvalio snagama u regiji, rekavši u video obraćanju da se ondje odvijaju "najbrutalnije i najvažnije borbe".

