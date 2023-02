Zelenski za Die Welt: Važno je da Kina ne podržava Rusiju jer bi moglo doći do svjetskog rata

Nakon što je administracija američkog predsjednika najavila uvođenje novih kontrola izvoza i novi krug sankcija Rusiji, ciljajući na ključne industrije, predsjednik Joe Biden jutros je iznenadno posjetio Kijev, glavni grad Ukrajine. Ranije je planirano kako će posjetiti Poljsku radi obilježavanja obljetnice invazije na Ukrajinu, a o posjetu Ukrajini nije se raspravljalo u javnosti.

Tijek događaja:

15:25 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je u razgovoru za Die Welt upozorio Kinu da bi njezina podrška Rusiji u ratu protiv Ukrajine dovela do svjetskog rata. Komentari Zelenskija uslijedili su nakon što je Kina rekla da SAD nije u poziciji da iznosi zahtjeve, nakon što je američki ministar vanjskih poslova svog kineskog kolegu upozorio da Kina ne isporučuje oružje Rusiji.

"Za nas je važno da Kina ne podržava Rusku Federaciju u ovom ratu", rekao je Zelenskij za njemačke dnevne novine Die Welt.

"Zapravo, volio bih da bude na našoj strani, međutim trenutno mislim da to nije moguće", naglasio je, pa dodao da "vidi priliku da Kina napravi pragmatičnu procjenu onoga što se ovdje događa".

"Jer ako se Kina udruži s Rusijom doći će do svjetskog rata i mislim da je Kina toga svjesna", upozorio je ukrajinski predsjednik.

Američki državni tajnik Antony Blinken u subotu je upozorio glavnog kineskog diplomata Wang Yija na posljedice slanja oružja Rusiji. Blinken je u razgovoru za medije nakon sastanka kazao da je Washington zabrinut da Peking razmatra opskrbu Moskve oružjem.

Govoreći o Moldaviji, Zelenskij je njemačkom mediju rekao da je Ukrajina moldavskoj predsjednici Maji Sandu proslijedila obavještajne podatke koji sugeriraju da Rusija planira državni udar u njenoj zemlji.

"Maia Sandu nikad me nije pitala za pomoć, ali mi je zahvalila na informacijama. Vrlo dobro poznaje našu situaciju. Ukrajina će uvijek biti spremna pomoći Moldaviji", dodao je.

Kremlj je u ponedjeljak priopćio da su odnosi Rusije s Moldavijom vrlo napeti i optužio je moldavske čelnike da su antiruski nastrojeni, tjedan dana nakon što je Kišinjev rekao da je osujetio ruski pokušaj državnog udara.

14:03 - Na bilo kakvu vrstu agresije prema Bjelorusiji, odgovor Minska bit će brz i čvrst jer bjeloruska miroljubivost nije sinonim za žrtvu, ustvrdio je ovoga ponedjeljka bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

"U slučaju bilo kakve agresije, odgovor će biti brz, oštar i adekvatan", rekao je bjeloruski čelnik na sjednici Vijeća sigurnosti na kojoj se raspravljalo o projektu koncepta sigurnosti zemlje i nacrtu zakona o dobrovoljačkom korpusu.

"Bjeloruska miroljubivost nije sinonim za požrtvovnost", dodao je, a citirao ga je ruski TASS.

"Očit je rast prijetnji od strane agresivnog nacionalizma i ekstremizma u različitim oblicima. Neofašistička ideologija se uzdiže. Stara je priča da zapadna hegemonija ima geopolitičke interese za Bjelorusiju. I moramo gledati još dalje naprijed i biti proaktivni" - dodao je Lukašenko.

12:44 - Šestorica ruskih vojnika poginula su u ponedjeljak u požaru u bunkeru u oblasti Kursk koja graniči s Ukrajinom, objavilo je rusko ministarstvo obrane, a prenijele ruske agencije.

Požar se dogodio u ponedjeljak ujutro kod sela Ulanoka, manje od 10 kilometra od sjeveroistočne granice Ukrajine s Rusijom, prenio je TASS, pozivajući se na hitnu službu.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je požar rezultat "grubog kršenja" pravila sigurnosti. "Dana 20. veljače došlo je do grubog kršenja sigurnosnih pravila od strane pripadnika zapadnog vojnog okruga stacioniranih u regiji Kursk prilikom rukovanja zapaljivim materijalima i zapaljivom tekućinom u bunkeru. Vatra je brzo zahvatila bunker i šest vojnika je poginulo", prenijela je RIA priopćenje ministarstva.

Na Telegram kanalu Bazi, koji je blizak ruskim tijelima za provedbu zakona, objavljeno je da se u bunkeru dogodila eksplozija. Reuters to nije mogao potvrditi.

U vrijeme incidenta u bunkeru su se nalazila sedmorica vojnika. Šestorica su poginula, a sedmi je ozlijeđen, po hitnoj službi.

11:56 - Prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu američki predsjednik Joe Biden posjetio je ovoga ponedjeljka glavni grad Kijev. Tamo je stigao vlakom s poljske granice, a nakon nekoliko sati boravka vraća se u Poljsku gdje će boraviti dva dana. Tijekom posjeta dvoje predsjednika održalo je sastanak nakon čega su sazvali i zajedničku konferenciju za medije. Prvi se obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je kazao kako ''demokratski svijet mora pobijediti u ovoj povijesnoj borbi''.

11:01 - Šef kineske diplomacije Wang Yi je stigao u Moskvu radi razgovora o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu, objavile su u ponedjeljak ruske novine Kommersant.

"Glavna svrha ovog posjeta je povećati ulogu Pekinga u dogovoru o Ukrajini", napisao je Kommersant.

Wang je na godišnjoj minhenskoj sigurnosnoj konferenciji prošli tjedan optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje međunarodnih normi "histeričnim" ponašanjem.

Ponovno je pozvao na dijalog i europskim zemljama predložio da "mirno razmišljaju" o načinima okončanja rata.

Wang je također kazao da postoje "neke sile koje naizgled ne žele da pregovori uspiju ili da rat uskoro završi", no nije naveo na koga je mislio.

Kineski vođa Xi Jinping, najavio je talijanski ministar vanjskih poslova prošli tjedan, trebao bi na godišnjicu invazije na Ukrajinu održati "mirovni govor".

Antonio Tajani rekao je za RAI Radio 1 da je iskoristio svoj susret u Rimu s Wang Yijem u četvrtak da zatraži od Pekinga da iskoristi svoju moć da uvjeri Rusiju da okonča rat, s time da se istovremeno zajamči ukrajinska neovisnost.

"On mi je rekao da će Xi održati mirovni govor na obljetnicu invazije na Ukrajinu", rekao je Tajani.

10:10 - Američki predsjednik Joe Biden iznenada je u ponedjeljak posjetio Kijev, glavni grad Ukrajine, i to po prvi puta od početka invazije, javlja BBC. Inače, najavljeno je kako će tijekom dana posjetiti Poljsku radi obilježavanja prve godišnjice ruske invazije na susjednu Ukrajinu, najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, dok se očekuje proljeće i ofenzive obje strane.

