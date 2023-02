Kadirov: Kad završim državnu službu, planiram konkurirati bratu Prigožinu i osnovati vojno poduzeće

Ramzan Kadirov, vođa ruske republike Čečenije, kazao je u nedjelju da jednoga dana namjerava osnovati vlastitu privatnu vojsku sličnu plaćeničkoj skupini Wagner Jevgenija Prigožina. Zbog uspona Wagnera i drugih plaćeničkih skupina koje djeluju izvan tradicionalnih ruskih vojnih zapovjednih struktura, diplomati zabrinjava mogućnost da jednog dana te iste skupine ugroze stabilnost Rusije.

Kadirov je u objavi na Telegramu napisao da je "impresivne rezultate" postigla skupina Wagner koja zajedno s ruskim vojnicima ratuje protiv Ukrajine, i dodao da su privatna vojna poduzeća nužna. "Kad završim državnu službu, ozbiljno planiram konkurirati dragom bratu Jevgeniju Prigožinu i osnovati vlastito vojno poduzeće. Mislim da ću uspjeti", kazao je Kadirov koji je na čelu Čečenske republike od 2007.

I Kadirov i Prigožin vođe su snaga u Ukrajini koje su većinski neovisne o ruskom vrhovno zapovjedništvu. Oni su čvrsti saveznici predsjednika Vladimira Putina, no nisu se libili kritizirati ruski vojni vrh. Dvojac je stvorio prešutni savez te su jedan drugoga podupirali u kritiziranju rurskog vojnog zapovjedništva i pozivali na još žustriju borbu. Gomilaju se dokazi da je Kremlj počeo stišavati Prigožinov prevelik politički utjecaj te mu je naredio da prestane javno kritizirati ministarstvo vanjskih poslova, a državnim medijima preporučio je da u izvješćima izrijekom ne spominju Prigožina i Wagner.

Podsjetimo, ruski rat protiv Ukrajine potpomognute zapadnim silama u petak 24. veljače ući će u svoju drugu godinu. "Kad rat jednom završi, što prije to bolje, ne okonča li se nagradom agresoru, ni Ukrajina ni ostatak svijeta neće biti što su bili; u svakom velikom ratu miješaju se karte. To nije samo rat za Ukrajinu, kakva god bila i s kim bila (zaslužuje da bude svoja), to je rat za nove odnose u svijetu, pa i za novi svjetski poredak", napisao je Mirko Galić u analizi ovog velikog sukoba za Večernji list.

