SAD: Wagner pretrpio više od 30.000 gubitaka u Ukrajini, 90% ubijenih su zatvorenici

Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je zapadne saveznike da udruže snage i dostave tenkove Ukrajini, a Njemačka je u tome spremna preuzeti vodeću ulogu. Otvarajući konferenciju o sigurnosti u Münchenu, Scholz je rekao da su tenkovi nužni kako bi se održala potpora Ukrajini suočenoj s novom ofenzivom Moskve.

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je kako će na skorašnjem sastanku s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom raspravljati o proširenju vojne i gospodarske suradnje. Napomenuo je da je Bjelorusija sačuvala industrijsku imovinu iz sovjetske ere, za koju je rekao da bi ponudila dobre mogućnosti za zajedničke proizvodne programe.

Tijek događaja:

08:19 - Ruska plaćenička skupina Wagner je pretrpjela više od 30.000 gubitaka otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu 24. veljače prošle godine, a otprilike 9000 njenih pripadnika poginulo je u borbama, rekla je Bijela kuća. Sjedinjene Države procjenjuju da zatvorenici čine 90 posto ubijenih pripadnika grupe Wagner od prosinca, rekao je novinarima na brifingu glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby.

Polovica ukupnog broja smrti odnosi se na razdoblje od sredine prosince zbog pojačanja borbi u istočnom ukrajinskom gradu Bahmutu, kazao je Kirby, pozivajući se na nedavno deklasificirane obavještajne podatke.

Kirby je istaknuo da je plaćenička skupina ostvarila postupne dobitke unutar i oko Bahmuta proteklih dana, no da im je za to trebalo više mjeseci i došlo je uz "razarajuću cijenu koja nije održiva".

"Moguće je da na koncu uspiju u Bahmutu, no neće im biti od stvarne koristi jer nema pravu stratešku važnost", objasnio je, dodavši da će ukrajinske snage vjerojatno zadržati snažne obrambene položaje diljem Donbasa.

Kirby je novinarima rekao se Wagner i dalje uvelike oslanja na zatvorenike, koji su poslani u sukob bez obuke ili opreme, unatoč nedavnim komentarima Wagnerovog osnivača Evgenija Prigožina da je prestao novačiti zatvorenike za rat u Ukrajini.

07:45 - U mnogim ukrajinskim regijama jutros je bila aktivna uzbuna za zračni napad. Kako navodi The Kyiv Independent, upozorenje na zračni napad bilo je aktivirano i u Kijevu.

⚡️Air raid alert goes off in many Ukrainian regions.



