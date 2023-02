Kotromanović: U ovom trenutku ukrajinska vojska je jedna od najsnažnijih vojski na svijetu

Prije godinu dana Rusija je napala Ukrajinu i šokirala cijeli svijet. Koliko je taj dan promijenio odnose u svijetu, kako trenutačno stoje zaraćene strane na terenu, ali i nazire li se uopće kraj tog krvavog rata komentira vojni analitičar i bivši ministar obrane Ante Kotromanović. Je li itko na dan kada je rat počeo vjerovao da će, godinu kasnije, taj rat i dalje trajati?



Mnogi nisu vjerovali da će do tog rata i doći. Čak ni ukrajinski predsjednik Zelenski, kojeg su u tri-četiri ujutro probudile rakete, nije u to vjerovao. Mnogi u svijetu nisu vjerovali da će doći do takvog sukoba koji je promijenio i koji mijenja mnoge stvari i dogme otprije. I sigurno nitko u samom startu nije vjerovao da će taj rat trajati tako dugo. Dapače, vjerovalo se da će Rusima trebati petnaestak dana da slome Ukrajince. Vrlo su promišljeno radili pripreme pred odluku o napadu na Ukrajinu. I to nije bila odluka jedne osobe, već detaljno razrađen plan na temelju informacija njihovih tajnih službi koje su, na sreću, na kraju se pokazalo, potpuno pogriješile u procjenama. I to zato što su podcijenile ukrajinski narod, njegovu želju za borbom, ukrajinsku vojsku... Sad im se to sve vratilo na naplatu i dobili su jednogodišnji rat za koji je lako moguće da će trajati još barem toliko.