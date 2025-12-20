Naši Portali
OPERACIJA OBALNE STRAŽE

Amerikanci zaplijenili još jedan tanker kod Venezuele

Foto: Reuters Ilustracija
1/4
VL
Autor
Laura Puklin
20.12.2025.
u 22:18

Inače, Venezuela je zemlja s najvećim dokazanim rezervama za naftu na svijetu i uvelike ovisi o prihodima od izvoza nafte za financiranje javne potrošnje

SAD je konfiscirao još jedan tanker, koji je bio pod sankcijama, u međunarodnim vodama kod obale Venezuele, piše BBC. Američki dužnosnici potvrdili su za CBS, partnersku kuću BBC Newsa da se dogodila zapljena, druga ovog mjeseca. Uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump u utorak najavio "blokadu" sankcioniranih naftnih tankera koji plove prema Venezueli i iz nje.  Radi se o tankeru sirove nafte koji je pod američkim sankcijama i koji se, kako navode dužnosnici Bijele kuće, dovodi u vezu s takozvanom ruskom flotom u sjeni.

Riječ je o mreži brodova koji se koriste za zaobilaženje sankcija na izvoz nafte. Prema izvješću CBS-a, operaciju je provela američka Obalna straža. Na brod se ukrcao specijalizirani taktički tim, slično kao u akciji koja se dogodila ranije ovog mjeseca. Venezuela još nije odgovorila na najnoviju američku zapljenu, ali je ranije optužila Washington da pokušava ukrasti njezine naftne resurse. Posljednjih tjedana SAD je značajno pojačao svoju vojnu prisutnost u Karipskom moru te je izveo smrtonosne napade na plovila za koja tvrdi da su krijumčarila drogu iz Venezuele.

U napadima je ubijeno stotinjak ljudi. Međutim, Washington nije pružio javne dokaze da su ta plovila prevozila drogu, a vojska se zbog tih napada našla pod pojačanim nadzorom Kongresa. Trumpova administracija optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura da vodi terorističku organizaciju poznatu kao Cartel de los Soles, što ovaj poriče. Bijela kuća tvrdi da Maduro i njegova skupina koriste "ukradenu" naftu za "financiranje sebe, narkoterorizam, trgovinu ljudima, ubojstva i otmice".

Inače, Venezuela je zemlja s najvećim dokazanim rezervama za naftu na svijetu i uvelike ovisi o prihodima od izvoza nafte za financiranje javne potrošnje. Trumpova najava "blokade" dogodila se manje od tjedan dana nakon što su Sjedinjene Države kod obale Venezuele zaplijenile naftni tanker Skipper, za koji se vjeruje da je bio dio takozvane "flote duhova" koja je koristila različite taktike za prikrivanje svojih operacija. Bijela kuća priopćila je kako je plovilo sudjelovalo u "nezakonitoj isporuci nafte" i kako će biti odvedeno u američku luku. Vlada Venezuele osudila je ovaj potez, a Maduro je rekao kako je SAD-e "oteo posadu" i "ukrao" brod. 

Trump je vlast proglasio terorističkom: 'Venezuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad'

Ključne riječi
SAD Nicolas Maduro Venezuela nafta Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
KR
kruno100
22:56 20.12.2025.

Po čemu su ameri bolji od rusa? Ista hegemonistička sileđijska priča

