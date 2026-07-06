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KOLAPS ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Kuba doživjela potpuni energetski slom: 10 milijuna ljudi ostalo bez struje usred ljetnih vrućina

Foto: REUTERS
1/4
Autor
Lorena Posavec
06.07.2026.
u 19:34

Gotovo dvije trećine zemlje već su bile bez struje kada se mreža srušila u ponedjeljak

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža srušila se u ponedjeljak u podne, priopćio je državni operator mreže, ostavivši oko 10 milijuna ljudi na karipskom otoku bez struje. Operator mreže UNE priopćio je da istražuje uzrok nestanka struje u cijeloj zemlji. Kuba već mjesecima trpi višesatne, a u novije vrijeme i višednevne nestanke struje, dijelom povezane s dotrajalom mrežom i američkom naftnom blokadom koja je otoku prekinula opskrbu gorivom.

Nestanak struje u cijeloj zemlji nova je loša vijest za Kubance, već iscrpljene rotacijskim redukcijama koje mnogima onemogućuju rad ili san na karipskim ljetnim vrućinama. Kuba se često borila s održavanjem opskrbe električnom energijom tijekom višegodišnje gospodarske krize, no komunistička vlada našla se na dosad neviđenom teritoriju pod pojačanim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Gotovo dvije trećine zemlje već su bile bez struje kada se mreža srušila u ponedjeljak, prenio je Reuters.

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Ključne riječi
električna energija Struja Kuba

Komentara 2

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HO
homofobic
19:59 06.07.2026.

Ovaj posljednji pad elektricne mreze je zaista dotuko prosjecne Kubance! Vise se ne mogu hladiti u svojim domovima makar svaki Kubanac ima klimatizirane kuce i stanove! Malo sutra! Bole obicne Kubance za kolaps elektricne mreze jer 99.9% ih nema klimatizaciju gdje god zive a 99% ih nema frizidere a niti sta za staviti u frizidere jer dobra mjesecna placa na Kubi je 2 (dva) americka dolara! Sta si mogu kupiti za 2 dolara? Da li pola praseta ili pola teleta?

SA
saudinus
19:54 06.07.2026.

Žuti je sm se će

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