Bivši zastupnik njemačke desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Noah Krieger, poznatiji pod rođenim imenom Murad Dadajev, našao se u središtu pozornosti nakon što je na društvenim mrežama podijelio snimke na kojima sudjeluje u borbenim djelovanjima u Ukrajini na strani ruskih snaga.

Krieger, čečenskog podrijetla koji je sebe nazivao "prvim Čečenom u njemačkoj politici", prošlog je tjedna na svom Instagram profilu objavio snimke iz istočne Ukrajine, konkretno s područja Bahmuta, uz poruku na ruskom jeziku u kojoj navodi da "neće dopustiti unutarnjem zlu i vanjskom neprijatelju da unište Rusiju". Samo nekoliko dana kasnije objavio je i snimku sudjelovanja u motoriziranom napadu u regiji Herson.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Krieger ranije ove godine izbačen iz AfD-a. Istrage ruskog medija iStories i njemačkog portala Correctiv otkrile su njegove veze s režimom čečenskog vođe Ramzana Kadirova. Između ostalog, otkriveno je da je posjećivao čečenski parlament i družio se sa Zamidom Čalajevom, zapovjednikom specijalne policijske pukovnije koja se dovodi u vezu s ubojstvima.

Das AfD-Mitglied Murad Dadaev, der sich online selbst Noah Krieger nennt, hat sich nach eigenen Aussagen der russischen Armee angeschlossen.



Partei der Landesverräter. pic.twitter.com/GRrM0GxhiE — Niklas 🦦 (@NiklasWenzel_) July 5, 2026

Posebnu je buru u Njemačkoj izazvala informacija da je Krieger čečenskom potpredsjedniku vlade poklonio bodež njemačkog ratnog zrakoplovstva (Luftwaffe) s nacističkom svastikom, simbolom koji je u Njemačkoj zakonom zabranjen. Uz to, prema pisanju Radija Slobodna Europa, njegov brat je 2011. godine u Beču osuđen zbog ubojstva kritičara režima Ramzana Kadirova.

Former member of the German AFD party, Chechen Dadaev went to war



Noah Krieger (Murad Dadaev), a native of Chechnya, an associate of the Chechen authorities, a citizen of Germany and a former member of the right-wing Alternative for Germany party, said on Instagram that he had… pic.twitter.com/YfrtkqLJrT — ASTRA (@ASTRA_PRESS) July 6, 2026

Slučaj Krieger dodatno je opteretio AfD, stranku koja je već duže vrijeme na meti kritika zbog svojih proruskih stavova. Stranka se dosljedno protivi vojnoj pomoći Kijevu, zalaže se za ukidanje sankcija Moskvi i često koristi narative koji Rusiju prikazuju kao partnera, a ne agresora. Također, njemački kancelar Friedrich Merz nedavno je u parlamentu otvoreno optužio zastupnike AfD-a za održavanje bliskih veza s Moskvom i izrugivanje s patnjom Ukrajine.