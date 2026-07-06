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Noah Krieger

Zastupnik krajnje desnice izbačen iz AfD-a pa otišao u rat za Putina: 'Neću dopustiti zlu da uništi Rusiju'

Noah Krieger
Foto: Društvene mreže
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
06.07.2026.
u 15:47

Noah Krieger, rođen kao Murad Dadajev, nakon izbacivanja iz stranke zbog povezanosti s režimom Ramzana Kadirova, objavio je snimke iz borbi u Ukrajini

Bivši zastupnik njemačke desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Noah Krieger, poznatiji pod rođenim imenom Murad Dadajev, našao se u središtu pozornosti nakon što je na društvenim mrežama podijelio snimke na kojima sudjeluje u borbenim djelovanjima u Ukrajini na strani ruskih snaga.

Krieger, čečenskog podrijetla koji je sebe nazivao "prvim Čečenom u njemačkoj politici", prošlog je tjedna na svom Instagram profilu objavio snimke iz istočne Ukrajine, konkretno s područja Bahmuta, uz poruku na ruskom jeziku u kojoj navodi da "neće dopustiti unutarnjem zlu i vanjskom neprijatelju da unište Rusiju". Samo nekoliko dana kasnije objavio je i snimku sudjelovanja u motoriziranom napadu u regiji Herson.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Krieger ranije ove godine izbačen iz AfD-a. Istrage ruskog medija iStories i njemačkog portala Correctiv otkrile su njegove veze s režimom čečenskog vođe Ramzana Kadirova. Između ostalog, otkriveno je da je posjećivao čečenski parlament i družio se sa Zamidom Čalajevom, zapovjednikom specijalne policijske pukovnije koja se dovodi u vezu s ubojstvima.

Posebnu je buru u Njemačkoj izazvala informacija da je Krieger čečenskom potpredsjedniku vlade poklonio bodež njemačkog ratnog zrakoplovstva (Luftwaffe) s nacističkom svastikom, simbolom koji je u Njemačkoj zakonom zabranjen. Uz to, prema pisanju Radija Slobodna Europa, njegov brat je 2011. godine u Beču osuđen zbog ubojstva kritičara režima Ramzana Kadirova.

Slučaj Krieger dodatno je opteretio AfD, stranku koja je već duže vrijeme na meti kritika zbog svojih proruskih stavova. Stranka se dosljedno protivi vojnoj pomoći Kijevu, zalaže se za ukidanje sankcija Moskvi i često koristi narative koji Rusiju prikazuju kao partnera, a ne agresora. Također, njemački kancelar Friedrich Merz nedavno je u parlamentu otvoreno optužio zastupnike AfD-a za održavanje bliskih veza s Moskvom i izrugivanje s patnjom Ukrajine. 

FOTO Prosvjedi protiv NATO-a u Turskoj: Uhićeno više od 100 ljudi
Noah Krieger
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Ključne riječi
rat u Ukrajini AfD Rusija Noah Krieger

Komentara 5

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CR
Croissant
16:22 06.07.2026.

Murat Dadajev AFD-ovac hahahaha

Avatar Ričard
Ričard
17:17 06.07.2026.

Desnica ka kod nas ljevica , šefica in je LGBTQujica, a Ramzani ili Muradi kolo vode

SA
saudinus
16:59 06.07.2026.

Samo dokaz koliko su Rusi upleteni u evropsku desnicu, Financijski i špijunima. Evo ovaj čečen uz šeficu afd su baš sve protiv čega im je politička propaganda. Šefici AFD bi u Rusiji bilo zabranjeno javno djelovanje kao LGBT osobi

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