Povijesni ugovor s Pentagonom: Ukrajina prvi put šalje Amerikancima 2000 borbenih dronova domaće proizvodnje

Ukrajinski proizvođač oružja F-Drones objavio je prvu isporuku 2000 udarnih bespilotnih letjelica F10 u SAD prema ugovoru s Pentagonom, izvijestio je Defender Media, pozivajući se na predstavnika tvrtke. Ukrajinska Državna služba za kontrolu izvoza izdala je u srijedu dozvolu za pošiljku udarnih dronova F10 namijenjenu američkom tržištu, čime je obilježen prvi odobreni izvoz gotovih borbenih dronova na drugi kontinent. "Dozvola funkcionira – dronovi su već prešli državnu granicu", citirao je Defender Media predstavnika tvrtke. Prema F-Dronesu, ovo je prvi slučaj u kojem je Ukrajina službeno odobrila izvoz gotovih borbenih dronova proizvedenih u Ukrajini. Tvrtka je dozvolu osigurala prije nego što su na snagu stupile nove vladine odluke kojima se pojednostavljuje izvoz vojne robe tijekom ratnog stanja. Prethodne odluke takve vrste uglavnom su se odnosile na pojedinačne tehnologije, komponente ili dijelove, prenosi Kyiv Post.

Nakon toga F-Drones je prošao cijeli postupak odobrenja u okviru postojećeg mehanizma kontrole izvoza te dobio suglasnost međuresorne komisije za vojno-tehničku suradnju i politiku kontrole izvoza. Postupak je pratila državna tvrtka Spetstechnoexport, a ugovor proizlazi iz prve faze američkog programa Drone Dominance. Ukrajinska vlada 1. srpnja odobrila je prvi transparentni mehanizam za izvoz ukrajinskog oružja i obrambenih tehnologija saveznicima. Ministar obrane Mihajlo Fedorov, u objavi dan nakon odobrenja, rekao je da će mehanizam partnerima u okviru Drone Deala, odnosno zemljama koje imaju odgovarajuće međuvladine sporazume s Kijevom, omogućiti kupnju ukrajinskog oružja i izravan rad s domaćim proizvođačima. Prema novim pravilima, ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova određivat će popis prihvatljivih partnerskih država, dok će Ministarstvo obrane, uz pomoć drugih ovlaštenih tijela, utvrđivati kritičnu robu kojoj je izvoz zabranjen.