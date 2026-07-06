Crkva ne smije biti bunker za preplašene. Vjera nije rov u koji se bježi

Neki dan mi kolega svećenik prepričava kako ga je jedan vjernik upozorio da tijekom euharistije "pogrešno drži ruke" i da je šteta što se Crkva olako odrekla tradicionalne latinske mise. Naizgled, sitnica. Ali sitnice ponekad otkrivaju veći nemir. U vremenima straha ljudi rijetko traže istinu. Najprije traže zaklon. Kada se stvarnost počne mijenjati brže nego što je možemo razumjeti, čovjek se često ne otvara, već se skuplja u sebi. Ne traži razgovor, traži zemlju pod nogama, makar bila nacrtana u sjećanju.



Ni Crkva nije izvan te napasti. I u njoj se, osobito u kriznim razdobljima, javlja želja za povlačenjem u poznate oblike. Ti oblici ne moraju biti loši. Tamjan nije problem. Latinski, pogotovo ako ga razumijemo, nije problem. Tišina i ljepota obreda nisu neprijatelji evanđelja. Mogu čovjeka sabrati i otvoriti Bogu. Problem nastaje kada se od njih napravi mjera pripadnosti. Kada prošlost prestane biti izvor, a pretvori se u bunker. Kada tradicija prestane biti put prema Bogu i pretvori se u bijeg od svijeta. Iz tog bijega rađa se liturgijski puritanizam: strah obučen u pobožnost. Obred tada više nije prostor susreta s Bogom, već potvrda vlastite ispravnosti. Tradicija više nije primljeni dar, već mjerilo kojim se drugima sudi vjera. Tako liturgija, umjesto da čovjeka otvara Bogu, postaje muzej vlastitih strahova.