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UOČI SAMITA U ANKARI

Rutte: NATO članice povećale izdvajanja za obranu, stižu novi ugovori vrijedni desetke milijardi dolara

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
06.07.2026.
u 17:41

Na svojem samitu prošle godine zemlje NATO-a složile su se povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2035., koje se sastoji od 3,5 posto za temeljna obrambena ulaganja i dodatnih 1,5 posto na stavke povezane sa sigurnošću

Europske članice NATO-a i Kanada već su povećale izdvajanja za obranu na oko 4 posto svojeg bruto domaćeg proizvoda, rekao je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. „Prošle godine, europski saveznici i Kanada potrošili su gotovo 20 posto više na temeljnu obranu nego godinu prije. Gledajući 2025. i 2026. zajedno, to je 258 milijardi dolara dodatnih ulaganja“, rekao je Rutte novinarima uoči samita čelnika NATO-a u Ankari. „I trend se nastavlja“, dodao je. 

Na svojem samitu prošle godine zemlje NATO-a složile su se povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2035., koje se sastoji od 3,5 posto za temeljna obrambena ulaganja i dodatnih 1,5 posto na stavke povezane sa sigurnošću. „Ovdje u Ankari očekujem da će države predstaviti jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje dosad vidimo su impresivni“, rekao je Rutte. Rutte je također rekao da će članice NATO-a u utorak na forumu s obrambenom industrijom objaviti "desetke milijardi dolara novih ugovora".
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Ključne riječi
NATO Mark Rutte samit Ankara

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