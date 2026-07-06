VIDEO Kralja Charlesa provozali u tenku: 'Veoma je spor'

Britanski kralj Charles III. provozao se u tenku britanske vojske tijekom prvog posjeta Kraljevskoj tenkovskoj pukovniji otkako je 2023. godine preuzeo dužnost njezina vrhovnog pukovnika. Posjetio je Muzej tenkova u Bovingtonu u grofoviji Dorset, gdje je održan Dan obitelji pripadnika pukovnije.

Kralj je u muzej stigao u oklopnom automobilu Rolls-Royce iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom obilježavanja 80. obljetnice Bitke kod Cambraija dovezla i pokojna kraljica Elizabeta II. Upitan za dojmove o vožnji, Charles je u šali rekao kako je vozilo "vrlo sporo".

Tijekom obilaska muzeja upoznao se s postavom koja prikazuje razvoj tenkova od Prvog svjetskog rata do današnjih dana, a razgovarao je i s četvoricom bivših ceremonijalnih zapovjednika Kraljevske tenkovske pukovnije. Na svečanosti je uručio odličja pripadnicima pukovnije, među kojima su medalje za sudjelovanje u operaciji Cabrit u Estoniji, odličja za dugogodišnju službu i uzorno ponašanje te posebna priznanja. Susreo se i s članovima njihovih obitelji.

🇬🇧King Charles III took a ride in a Challenger 2 tank while visiting the Royal Regiment. pic.twitter.com/kHb9o3sa9Z — News.Az (@news_az) July 6, 2026

Charles je potom razgledao Challenger 3, najnoviji borbeni tenk britanske vojske, te se upoznao s novim tehnologijama koje pukovnija koristi, uključujući 3D ispis vojne opreme i bespilotne letjelice za izviđanje i napadne zadaće. Vrhunac posjeta bila je vožnja u tenku Challenger 2. Kralj je, noseći zaštitnu kacigu s komunikacijskom opremom, zauzeo mjesto zapovjednika tenka te se provozao poligonom Muzeja tenkova u Bovingtonu.