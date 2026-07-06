Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSJET TENKOVSKOJ PUKOVNIJI

VIDEO Kralja Charlesa provozali u tenku: 'Veoma je spor'

X screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
06.07.2026.
u 20:43

Kralj je u muzej stigao u oklopnom automobilu Rolls-Royce iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom obilježavanja 80. obljetnice Bitke kod Cambraija dovezla i pokojna kraljica Elizabeta II.

Britanski kralj Charles III. provozao se u tenku britanske vojske tijekom prvog posjeta Kraljevskoj tenkovskoj pukovniji otkako je 2023. godine preuzeo dužnost njezina vrhovnog pukovnika. Posjetio je Muzej tenkova u Bovingtonu u grofoviji Dorset, gdje je održan Dan obitelji pripadnika pukovnije.

Kralj je u muzej stigao u oklopnom automobilu Rolls-Royce iz 1920. godine, istom vozilu kojim se 1997. godine tijekom obilježavanja 80. obljetnice Bitke kod Cambraija dovezla i pokojna kraljica Elizabeta II. Upitan za dojmove o vožnji, Charles je u šali rekao kako je vozilo "vrlo sporo".

Tijekom obilaska muzeja upoznao se s postavom koja prikazuje razvoj tenkova od Prvog svjetskog rata do današnjih dana, a razgovarao je i s četvoricom bivših ceremonijalnih zapovjednika Kraljevske tenkovske pukovnije. Na svečanosti je uručio odličja pripadnicima pukovnije, među kojima su medalje za sudjelovanje u operaciji Cabrit u Estoniji, odličja za dugogodišnju službu i uzorno ponašanje te posebna priznanja. Susreo se i s članovima njihovih obitelji.

Charles je potom razgledao Challenger 3, najnoviji borbeni tenk britanske vojske, te se upoznao s novim tehnologijama koje pukovnija koristi, uključujući 3D ispis vojne opreme i bespilotne letjelice za izviđanje i napadne zadaće. Vrhunac posjeta bila je vožnja u tenku Challenger 2. Kralj je, noseći zaštitnu kacigu s komunikacijskom opremom, zauzeo mjesto zapovjednika tenka te se provozao poligonom Muzeja tenkova u Bovingtonu.

Tajanstvene kugle izazvale uzbunu: Stručnjaci otkrili što bi one mogle biti
Ključne riječi
Ujedinjeno Kraljevstvo Britanska vojska Kralj Charles

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!