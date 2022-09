Rusi bježe iz zemlje nakon odluke o mobilizaciji: Pogledajte prikaz zračnog prometa

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je u srijedu djelomičnu vojnu mobilizaciju te podržao referendume u područjima Ukrajine koja su pod ruskom okupacijom. Diljem Rusije održani su zbog toga prosvjedi u kojima su stotine privedene, a mnogi su Rusi odlučili pobjeći iz zemlje.

Karte za letove iz Rusije jučer su se tako brzo rasprodale, posebice za Tursku i Armeniju gdje Rusi mogu ući bez vize.

FlightRadar, stranica koja se bavi praćenjem letova, objavila je i kratki video koji pokazuje jučerašnji zračni promet iz Moskve i Sankt Petersburga. Naime, snimka potvrđuje kako je najveći broj zrakoplova iz Rusije letio u Tursku.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.



Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9