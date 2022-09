U Rusiji prosvjedi zbog mobilizacije, 1300 uhićenih. 'Jasno je da Putin pokušava uništiti Ukrajinu'

Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je naredio djelomičnu mobilizaciju te je poslao ozbiljnu prijetnju Zapadu da Rusija ima oružje za masovno uništenje te da on oko toga ne blefira. Rusi su počeli masovno kupovati avionske karte i bježati iz zemlje, a diljem Rusije su održani prosvjedi u kojima su stotine privedenih. Jučer je pak oslobođen Hrvat Vjekoslav Prebeg koji je bio u zarobljeništvu u samoproglašenoj i međunarodno nepriznatoj Narodnoj Republici Doneck.

Tijek događaja:

08:45 - Ministri vanjskih poslova zemalja skupine G7 potvrdili su u srijedu na sastanku u New Yorku svoju suradnju u pružanju potpore Ukrajini, rekao je japanski ministar vanjskih poslova Yoshimasa Hayashi.

"Ponovo smo potvrdili da zemlje G7 rade zajedno u potpori Ukrajini i odgovoru na sigurnost hrane i energije", rekao je Hayashi novinarima na konferenciji za novinare u New Yorku, gdje se trenutno održava Opća skupština UN-a.

Kao dio dodatnih sankcija protiv Moskve, Japan planira zabraniti izvoz u Rusiju proizvoda povezanih s kemijskim oružjem, te proširiti popis organizacija povezanih s ruskom vojskom kojima je izvoz zabranjen, rekao je Hayashi. Također je rekao da su članice G7 ponovno potvrdile važnost mira i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu.

Skupinu G7 čine SAD, Njemačka, Japan, Velika Britanija, Francuska, Kanada i Italija.

08:43 - Rusija i Ukrajina su u srijedu izvršile neočekivanu razmjenu skoro 300 zarobljenika, uključujući i zapovjednike Azovskog bataljuna iz Mariupolja za koje je prethodno bilo rečeno da će im se suditi, te deset stranaca među kojima je i hrvatski državljanin Vjekoslav Prebeg.

Razmjena zarobljenika predstavlja iznenađenje s obzirom da dolazi u trenutku kada je ruski predsjednik najavio djelomičnu mobilizaciju od oko 300.000 ljudi, u očitoj namjeri eskalacije rata. Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da se razmjena, uz pomoć Turske i Saudijske Arabije, pripremala dulje vrijeme. Prema odredbama dogovora, oslobođeno je 215 Ukrajinaca, od kojih je većina zarobljena nakon pada Mariupolja.

Ukrajina je oslobodila 55 Rusa te Ukrajince odane Moskvi, a među njima je i Viktor Medvedčuk, čelnik proruske stranke koji je bio optužen za veleizdaju.

"Ovo je jasna pobjeda za našu zemlju, za naše društvo. Najvažnije je da će 215 obitelji ponovo vidjeti svoje voljene", rekao je Zelenski. Zahvalio je turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu na pomoći te dodao da će pet ukrajinskih zapovjednika ostati u Ukrajini sve do završetka rata.

Među njima su Denis Prokopenko, zapovjednik bataljuna Azov, njegov zamjenik Svjatoslav Palamar te Serhij Volinski, zapovjednik 36. mornaričke brigade. Zelenski im se zahvalio na svemu što su učinili za svoju zemlju.

Saudijska Arabija je posredovala u oslobađanju stranih boraca koji su prebačeni u Rijad. Jedan od posrednika u pregovorima je bio i saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman koji ima bliske odnose s Putinom.

Među stranicama su jedan Hrvat, pet Britanaca, dva Amerikanca, jedan švedski državljanin i jedan Marokanac.

08:38 - Ukrajinski grad Zaporožje granatiran je rano u četvrtak, izvijestio je dužnosnik gradskog vijeća, prenosi CNN.

Tajnik gradskog vijeća Zaporožja Anatolij Kurtijev rekao je na svom Telegram kanalu da je "civilna infrastruktura uništena" i da "ima žrtava". Proruski i proukrajinski mediji objavili su tvrdnje o pet eksplozija.

08:35 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva osvrnulo se na odluku o djelomičnoj mobilizaciji.

- Rusija će se vjerojatno suočiti s logističkim i administrativnim izazovima prikupljanja 300.000 ljudi. Vjerojatno će pokušati uspostaviti nove formacije s mnogim od tih trupa, za koje je malo vjerojatno da će biti borbeno učinkovite još mjesecima - navodi se u izvješću.

- Čak će i ova ograničena mobilizacija vjerojatno biti vrlo nepopularna među dijelovima ruskog stanovništva. Putin prihvaća značajan politički rizik u nadi da će stvoriti prijeko potrebnu borbenu moć. Ovaj potez zapravo je priznanje da je Rusija ostala bez dobrovoljaca za borbu u Ukrajini - zaključuju.

