Policija upozorila na perfidne prevarante: Pazite, mi ovo nikad ne radimo!

Zbog sumnje u prijevaru, zagrebačka je policija provela kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca, a građane je upozorila da policija nikada telefonom ne provjerava njihovo financijsko stanje niti ih izvješćuje o tome da kod sebe imaju „lažni novac“. Kako navode u subotu u priopćenju, proveli su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca starosti 30, 30, 26 i 38 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 63-godišnjaka. Također, sumnja se da su prvoosumnjičeni, drugoosumnjičeni, trećeosumnjičeni i zasad nepoznata muška osoba zajedno počinili kazneno djelo prijevare u pokušaju dok se sumnja da su drugoosumnjičeni i trećeosumnjičeni počinili kazneno djelo krivotvorenja isprave.



U kolovozu prošle godine, prema unaprijed stvorenoj namjeri stjecanja protupravne imovinske koristi i po prethodnom zajedničkom dogovoru, četvrtoosumnjičeni je nazvao oštećenog, lažno se predstavio kao policajac kako bi provjerio je li oštećeni primio poziv da se javi policiji, na što mu je oštećeni rekao da nije. Tada mu je lažni policajac rekao da će dogovoriti novi termin jer se radi o krivotvorenim novčanicama te da je utvrđeno kako je upravo jedna od krivotvorenih novčanica trenutačno u vlasništvu oštećenog. Nakon toga, četvrtoosumnjičeni je tražio oštećenog da mu da informaciju ima li kod sebe novčanice od 50 eura i da mu pročita serijske brojeve. Kako bi ga doveo u zabludu, četvrtoosumnjičeni je dalje ispitivao koliko ima novčanica i da bi ih trebao odnijeti u FINA-u radi provjere, ali će mu za to trebati potvrda policije te da će poslati kolegu, koji će mu donijeti potvrdu.

Dalje mu je lažno naveo, da će mu potvrda policije omogućiti da nadoknadi štetu nastalu krivotvorenim novčanicama, a ako na to ne pristane da time on čini kazneno djelo jer stavlja krivotvorene novčanice u optjecaj. Nastavio je priču, da će doći kolega misleći pritom na drugoosumnjičenog, koji će fotografirati novčanice te je inzistirao na tome da oštećeni ostavi otvorenu telefonsku liniju kako to sve ne bi prekinuo neki drugi poziv. Za to vrijeme dok je poziv trajao, oštećeni je pripremio novčanice te je rekao četvrtoosumnjičenom da je spreman i da kolega može doći.

Kada je četvrtoosumnjičeni shvatio da ga je zaista doveo u zabludu, stupio je u kontakt s ostalim osumnjičenima te ih uputio na adresu oštećenog na području Dubrave. Dolaskom do vrata kuće oštećenog drugoosumnjičeni je pokazao lažnu službenu iskaznicu policije i lažno se predstavio kao policajac nakon čega ga je oštećeni pustio unutra. Drugoosumnjičeni se javio na mobitel oštećenog i slušao upute od četvrtoosumnjičenog koji mu je govorio što treba napraviti s novčanicama. Kako je oštećeni stavio novčanice na stol i očekivao da će ih drugoosumnjičeni fotografirati, drugoosumnjičeni ga je upitao ima li još novčanica pa kada mu je odgovorio da nema, drugoosumnjičeni je novčanice uzeo sa stola, okrenuo se te istrčao iz kuće odnoseći ukupno 5.500 eura. Oštećeni je potrčao za njime, međutim on se trčeći udaljavao nakon čega je ušao u vozilo u kojem ga je na mjestu vozača čekao trećeosumnjičeni te su se dali u bijeg.

Samo dan ranije, 21. kolovoza, po prethodnom zajedničkom dogovoru, petoosumnjičena zasad nepoznata muška osoba na isti način je stupila u kontakt s oštećenim i lažno se predstavila kao policajac te dovela ga u zabludu o krivotvorenim novčanicama. Nakon što su prvoosumnjičeni i petoosumnjičena muška osoba shvatili da je oštećeni doveden u zabludu i da je povjerovao da se radi o policiji , prvoosumnjičeni je nazvao više puta drugoosumnjičenog i trećeosumnjičenog koji su osobnim automobilom došli do adrese stanovanja oštećenog, a na koje vozilo su prethodno učvrstili nepripadajuću zagrebačku registarsku pločicu. Drugoosumnjičeni se lažno predstavio te pokazao značku policije nalik na pravu, potom je ušao u kuću gdje je fotografirao novčanice te upitao oštećenog gdje je ostatak novca da provjeri serijske brojeve.

Na to je oštećeni rekao da nema više, zbog čega mu je rekao da će napraviti pretres kuće i pozvati interventnu policiju nakon čega je s oštećenim i članicom obitelji izašao u dvorište. Upravo tada, oštećeni je uočio kako je drugoosumnjičeni došao vozilom koje nema prednju registarsku pločicu i tada su shvatili da se radi o prijevari te rekli da će zatražiti pomoć policije. Nakon toga, osumnjičeni su pobjegli da nisu ništa uspjeli otuđiti. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja posebno izvješće podnijeto je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a osumnjičene osobe se od ranije nalaze u istražnom zatvoru, dok se za jednom osobom traga.