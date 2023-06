Reznikov: Oslobađanje okupiranog sela nije glavni događaj. Vidjet ćete kad se dogodi

Čelnik plaćeničkih vojnih potrojbi Wagner Jevgenij Prigožin jučer je doputovao u Minsk, a bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je kako je vojska podignuta na najviši stupanj borbene pripravnosti. Dok predsjednik Volodimir Zelenski traži da Ukrajina dobije poziv za priključenje NATO-u, SAD je najavio 500 milijuna dolara vojne pomoći.

>> VIDEO Umirovljeni general na ruskoj televiziji: "Prigožina treba strijeljati!"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja:

8:18 - General Sergej Surovikin, zamjenik zapovjednika ruskih vojnih operacija u Ukrajini, znao je da vođa plaćenika Jevgenij Prigožin planira pobunu protiv moskovskog vojnog vrha, izvijestio je u utorak New York Times. New York Times se poziva na američke dužnosnike upoznate s američkim obavještajnim podacima o Prigožinovoj pobuni ter navodi da su dužnosnici "pokušavali saznati je li general Sergej Surovikin, bivši vrhovni ruski zapovjednik u Ukrajini, pomogao u planiranju Prigožinovih akcija prošlog vikenda".

>> VIŠE OVDJE

8:02 - Broj poginulih u ruskom napadu na istočni ukrajinski grad Kramatorsk popeo se na osam, izvijestile su u srijedu ukrajinske hitne službe dodajući da je 56 osoba ozlijeđeno. Ruski projektil pogodio je u utorak prepuni restoran u središtu Kramatorska. Iz ruševina su izvučene tri osobe, dodaju hitne službe.

Drugi projektil pogodio je selo na rubu Kramatorska, ranivši petero, ali glavne žrtve bile su u restoranu gdje je među mrtvima najmanje troje djece. "Spasioci traže ljude ispod ruševina uništene zgrade", rekli su dužnosnici hitnih službi u aplikaciji Telegram. Ruski projektil također je pogodio skupinu zgrada u Kremenčuku, oko 375 km zapadno u središnjoj Ukrajini, točno godinu dana nakon napada na tamošnji trgovački centar u kojem je ubijeno najmanje 20 ljudi. U posljednjem napadu nije bilo žrtava.

7:03 - Oslobađanje skupine sela pod ruskom okupacijom posljednjih tjedana "nije glavni događaj" u planiranom napadu Kijeva, rekao je Oleksij Reznikov, ukrajinski ministar obrane, za Financial Times. "Kada se to dogodi, svi ćete to vidjeti... Svi će vidjeti sve", rekao je za FT u intervjuu objavljenom u srijedu, odbacivši medijska izvješća o sporom ukrajinskom napredovanju protiv dobro utvrđenih ruskih položaja.

POVEZANI ČLANCI:

Glavne pričuve ukrajinskih trupa, uključujući većinu brigada nedavno obučenih na Zapadu i opremljenih modernim NATO tenkovima i oklopnim vozilima, tek trebaju biti korištene u operaciji, rekao je Reznikov. Ukrajinska vojska je krajem prošlog tjedna objavila da je oslobodila ukupno 130 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom na jugu Ukrajine otkako je prije otprilike tri tjedna započela s protuofenzivom i izvijestila o manjim uspjesima na istoku bojišnice.

7:01 - Sjedinjene Države dat će Kijevu novi paket vojne pomoći vrijedan do 500 milijuna dolara, objavio je Pentagon u utorak. Paket će uključivati ​​kopnena vozila, uključujući borbena vozila Bradley i oklopne transportere Stryker, te streljivo za topničke raketne sustave visoke mobilnosti, navodi se u priopćenju Pentagona.

Paket "uključuje ključne sposobnosti za potporu ukrajinskim protuofenzivnim operacijama, jačanje njezine protuzračne obrane... i drugu opremu za pomoć Ukrajini u odvraćanju od ruskog agresijskog rata", rekao je Pentagon. "Iskreno sam zahvalan", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u objavi na Twitteru "za još jedan paket pomoći obrani od 500 milijuna dolara. Dodatna oklopna vozila Bradley i Stryker, streljivo za HIMARS, Patriote i Stingere dat će nam još više snage." Rusko veleposlanstvo u SAD-u objavilo je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da ovom pomoći "Washington samo potvrđuje opsjednutost idejom nanošenja strateškog poraza Ruskoj Federaciji".

6:56 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij smijenio je s dužnosti čelnika Ukroboronproma, državnog konglomerata za proizvodnju oružja, Jurija Husjeva, prema dekretu objavljenom u utorak navečer. Husjev je tu dužnost obnašao od prosinca 2020. Ukrajinski mediji navode da će njegov nasljednik biti 31-godišnji Herman Smetanin, koji vodi tvornicu oklopnih vozila u Harkivu. Za sada nema službene potvrde iz ureda Zelenskog o zamjeni.

>> GALERIJA Žestoki ruski napad na Odesu u Ukrajini

Ukrajinska pravda, ukrajinski online list, izvijestio je da je Zelenskij očekivao da će Husjev povećati proizvodnju sustava balističkih raketa kratkog dometa Sapsan, ali da se to nije ostvarilo. Kijev se dosad uglavnom oslanjao na projektile svojih zapadnih saveznika.

6:48 - Sjedinjene Države ispituju kako bi kratkotrajna pobuna Wagner grupe protiv ruskog vojnog čelništva mogla utjecati na operacije tih plaćenika na Bliskom istoku i u Africi, rekli su dužnosnici. Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin iznenadio je svijet oružanom pobunom u subotu u kojoj su njegovi borci došli od ukrajinske granice do na 200 kilometara od Moskve prije nego što je naglo prekinuo ustanak.

Kreatori američke politike gledaju na plaćeničku silu kroz prizmu rivalstva s Rusijom za utjecaj u Africi i na Bliskom istoku i optužuju je za teška kršenja ljudskih prava. Vojska SAD-a sukobila se u Siriji i izravno s Wagnerovim snagama Među mogućnostima koje politički analitičari razmatraju, rekao je jedan američki dužnosnik, jest da bi čelnici afričkih nacija možda sada bili manje voljni angažirati skupinu nakon što su svjedočili da se Prigožin može okrenuti i protiv svojih pokrovitelja. Jedna od opcija koju je ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio pripadnicima Wagnera bilo je potpisivanje ugovora s ruskim oružanim snagama.

"Ako se te Wagnerove snage apsorbiraju u rusku vojsku preko noći, to bi im mogao biti problem. Mnoge od tih zemalja kada su tražile Wagnerove snage nisu htjele i izravnu rusku vojnu nazočnost ", rekao je dužnosnik, govoreći pod uvjetom da ostane neimenovan. Neki od tih afričkih vođa, rekao je dužnosnik, duboko su zabrinuti zbog unutarnjih rivala a Wagnerov marš na Moskvu mogao bi pojačati njihove strahove.

"Destabilizirajući utjecaj"

Iako službeno nije dio ruske vojske, Wagnerova skupina važna je Putinu jer može promicati njegove vanjskopolitičke prioritete uz mnogo manju cijenu. Putin je u utorak rekao da je grupa "u potpunosti financirana" iz državnog proračuna. Wagner je rasporedio tisuće vojnika u Afriku i na Bliski istok i uspostavio je snažne veze s nekoliko afričkih vlada tijekom proteklog desetljeća djelujući operacijama u, među ostalim, Maliju, Srednjoafričkoj Republici i Libiji.

POVEZANI ČLANCI:

Plaćenici su odigrali i središnju ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu, vodeći većinu najkrvavijih borbi protiv ukrajinskih trupa. U Pentagonu je glasnogovornik brigadni general Patrick Ryder odbio nagađati o Wagnerovoj budućnosti, ali je osudio djelovanje skupine u Africi i šire.

"Oni su destabilizirajući utjecaj u toj regiji i sigurno predstavljaju prijetnju, zbog čega su proglašeni transnacionalnom zločinačkom organizacijom", rekao je Ryder. U ponedjeljak je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao ruskim medijima da će se Wagnerov rad u Srednjoafričkoj Republici nastaviti. Američki dužnosnik rekao je da, unatoč Lavrovljevim komentarima, Sjedinjene Države nastoje vidjeti vjeruju li afričke zemlje tim uvjeravanjima.

Prigožin, bivši Putinov saveznik, oglušio se ovog mjeseca o naredbu da svoje trupe stavi pod zapovjedništvo ruskog ministarstva obrane. Nakon pobune, Putin je u ponedjeljak rekao da će poštovati svoje obećanje da će omogućiti Wagnerovim snagama da se ako žele presele u Bjelorusiju, potpišu ugovore s vojskom ili se vrate svojim obiteljima.

Puno će ovisiti o Prigožinovoj sudbini i o tome koliko je utjecaja zadržao kod svojih postrojbi u Africi, rekao je američki dužnosnik. Michael Mulroy, bivši visoki dužnosnik Pentagona, složio se da bi događaji od vikenda mogli naštetiti Wagneru u Africi. "Vidjet će se kao previše nestabilni i potencijalna prijetnja čelništvima u tim zemljama", rekao je Mulroy. "Skoro su započeli državni udar u vlastitoj (zemlji)", dodao je.

Unatoč očitim rizicima za Prigožinovu organizaciju, postoje izgledi da skupina ima koristi od svoje pobune, rekao je drugi američki dužnosnik. Wagnerov iznenadni pritisak na Moskvu, koji se suočio s malim otporom, mogao bi povećati njegov ugled, što bi dovelo do povećanja poslova u Africi. "On se bavi nasiljem i to je dobro za brend", rekao je drugi američki dužnosnik.