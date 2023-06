VIDEO Ukrajinske snage prešle Dnjepar: 'Rusi su se povukli, bili su pod stalnom vatrom'

Ukrajinske snage prešle su desantom rijeku Dnjepar i to točno kod Antonovskog mosta, gdje ih sada ruske snage već pokušavaju vratiti na drugu stranu rijeke. Kako javljaju ruski vojni blogeri, ruske zračno-desantne snage pokušavaju istjerati skupinu od oko 50 do 100 ukrajinskih vojnika s položaja točno ispod srušenog Antonovskog mosta i na užem dijelu obale oko njega. Potvrđuju to i ukrajinski i ruski vojni izvori.

Snimke pokazuju dopremanje ukrajinskih pojačanja brzim desantnim čamcima, kao i evakuaciju ranjenih ruskih vojnika uz pomoć oklopnih vozila. Obje strane intenzivno koriste artiljeriju.

„Oružane snage Ukrajine već su treći dan u području Antonovskog mosta, a i dalje dovoze pojačanja. Oružane snage Ruske Federacije povukle su se s tog područja jer su neprekidno bile pod topničkom vatrom Oružanih snaga Ukrajine, a njihove snage za specijalne operacije stvarale su opasnost od opkoljavanja. Dok su se Oružane snage Ruske Federacije povlačile, vodile su se borbe, pa su pretrpjeli gubitke. Oružane snage Ukrajine imaju mobilne instalacije za elektroničko ratovanje u tom području, pa operateri dronova kamikaza Oružanih snaga Ruske Federacije ne mogu učiniti ništa jer će izgubiti komunikaciju. Vojnici Oružanih snaga Ruske Federacije traže zračne napade s obje strane Antonovskog mosta, ali zasad nema odgovora“ – prenosi jedan od najpoznatijih ruskih telegram kanala.

Nakon što je brana dignuta u zrak i poplavljena su obalna područja Dnjepra, ruske i ukrajinske snage napustile su svoje poplavljene položaje, ali kada se voda počela povlačiti, ukrajinska vojska iskoristila je priliku i prešla na okupiranu stranu rijeke te zauzela za sada mali prostor u blizini mosta.

Bitka traje uz intenzivno korištenje artiljerije, a čini se da ruska avijacija ne može djelovati na tom području, vjerojatno zbog jake protuzračne obrane na drugoj strani rijeke. Antonovski most imao je vrlo važnu ulogu za održavanje logistike i opskrbe za rusku vojsku nakon zauzeća grada Hersona i većeg dijela pokrajine na početku ruske invazije. No, nakon što su Ukrajinci počeli most napadati raketnim sustavima HIMARS te ga izbacili iz upotrebe, to je imalo veliku ulogu u odluci o povlačenju Rusa s desne strane rijeke u studenome prošle godine. Nakon što su se Rusi povukli, minirali su most.