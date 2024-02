FOTO Dragi Kim, evo auto: Putin sjevernokorejskom vođi darovao rusko vozilo

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un dobio je automobil od ruskog predsjednika Vladimira Putina na dar "za osobnu upotrebu", izvijestili su u utorak službeni mediji, što bi moglo predstavljati kršenje sankcija UN-a koje je i Moskva usvojila protiv Pjongjanga. Dvije su zemlje uspostavile bliskije veze otkako su se Kim i Putin sastali u rujnu i obećali promicati razmjenu na svim područjima dok se njihova međunarodna izolacija produbljuje zbog ruskog rata u Ukrajini i sjevernokorejskog razvoja nuklearnog oružja.

Automobil ruske proizvodnje predan je Kimovim suradnicima 18. veljače, prenijela je službena sjevernokorejska novinska agencija KCNA. Kimova sestra "ljubazno je prenijela ruskoj strani zahvalnost Kim Jong Una Putinu, rekavši da dar služi kao jasna demonstracija posebnih osobnih odnosa najviših čelnika", izvijestila je KCNA.

Ministarstvo vanjskih poslova Južne Koreje priopćilo je da pomno prati suradnju Rusije i Sjeverne Koreje, istovremeno poziva obje zemlje da se pridržavaju rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a.

"Sankcije Vijeća sigurnosti zabranjuju izravnu ili neizravnu opskrbu, prodaju ili predaju Sjevernoj Koreji svih transportnih vozila međunarodno kategoriziranih kao HS Code 86 do 89, bez obzira na njihovo podrijetlo, uključujući luksuzne automobile", rekao je glasnogovornik ministarstva Lim Soo-suk na konferenciji za medije.

