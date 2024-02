VIDEO Policija odvela 'neposlušne': Rusi odbacili upozorenja i odali počast Navaljnom, vlast odmah reagirala

Ured državnog odvjetnika upozorio je Ruse da ne sudjeluju na prosvjedu koji se planira u Moskvi nakon smrti oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog koji je umro u petak u zatvoru. "Uzmite u obzir da ovaj događaj nije koordiniran s izvršnim vlastima grada, u skladu s procedurom uspostavljenom zakonom", objavio je Ured.

Usprkos upozorenju, društvenim mrežama šire se videosnimke i fotografije stanovnika koji diljem Rusije odaju počast Navaljnom nakon što se proširila vijest o njegovoj smrti. S druge strane, svjetske agencije objavile su i videa na kojima se može vidjeti kako policija odvodi građane koji su u Rusiji odlučili, usprkos upozorenju vlasti, odati počast preminulom oporbenom čelniku.

Sky News javlja da je uhićeno najmanje 100 ljudi, i to diljem osam ruskih gradova, uključujući St. Petersburg i Moskvu.

Osim u Rusiji, sotine prosvjednika okupile su se diljem europskih gradova i šire u petak kako bi izrazile svoj bijes zbog smrti kritičara Kremlja, uzvikujući protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina kojega mnogi krive za smrt aktivista.

U Berlinu, skupina od 500 do 600 ljudi, prema procjenama policije, okupila se ispred ruskog veleposlanstva skandirajući "Putin je ubojica" na mješavini ruskog, njemačkog i engleskog. Neki su također skandirali "Putina u Haag", misleći na Međunarodni kazneni sud koji istražuje moguće ratne zločine počinjene u Ukrajini. Policija je upotrijebila barikade kako bi zatvorila cestu između veleposlanstva i gomile. "Aleksej Navaljni čelnik je ruske oporbe i uvijek smo polagali nade u njegovo ime", rekao je Rus zaogrnut u plavo-bijelu proturatnu zastavu.

Više od stotinu prosvjednika okupilo se ispred ruskog veleposlanstva u Londonu, držeći transparente na kojima se Putin naziva ratnim zločincem, dok su stotine u Lisabonu održale tiho bdjenje. Pavel Elizarov, 28-godišnji Rus koji živi u Portugalu, rekao je da je Navaljni bio "simbol slobode i nade".

Blizu ruskog veleposlanstva u Parizu okupilo se stotinjak prosvjednika s natpisima "Putin ubojica". "Teško mi je izraziti emocije, jer sam zaista potresena", rekla je Natalija Morozov. "Sad više nemamo nade za lijepu Rusiju u budućnosti." Skupine ljudi su se okupile u Rimu, Amsterdamu, Barceloni, Ženevi i Haagu, među ostalim. S druge strane Atlantika, na bdjenju održanom ispred ruskog konzulata u New Yorku, Violeta Soboljeva rekla je da je volontirala u Navaljnijevoj predsjedničkoj kampanji 2017. godine.

"Zaista sam vjerovala da je on taj i da može voditi Rusiju u bolju budućnost", rekla je Soboljeva, Ruskinja na doktoratu u New Yorku. "I sad smo zauvijek izgubili tu budućnost, a nema ničeg što se po tome pitanju više može poduzeti, zasad."

Također, svjetski čelnici u petak iskazuju žaljenje zbog smrti ruskog oporbenog političara Alekseja Navaljnog u zatvoru, a dio njih, poput američkog predsjednika Joea Bidena ili kanadskog premijera Justina Trudeaua, za njegovu smrt izravno prozivaju ruskog čelnika Vladimira Putina.

"Ne znamo što se točno dogodilo, no nema sumnje da je Navaljnijeva smrt posljedica nečega što su učinili Putin i njegovi nasilnici", rekao je Biden u Bijeloj kući. "Ruske vlasti ispričat će svoju priču. No ne griješite. Ne griješite, Putin je odgovoran za Navaljnijevu smrt", dodao je.

Biden je rekao da razmišlja o dodatnim koracima kako bi se Rusija kaznila zbog smrti oporbenog političara, a za Navaljnog je naglasio da se hrabro usprotivio korupciji i nasilju Putinove vlade, prenosi Reuters. Njegova potpredsjednica Kamala Harris na Muenchenskoj sigurnosnoj konferenciji sastala se s Navaljnijevom suprugom Julijom, iskazavši joj "tugu i bijes" zbog njegove smrti.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, "bijesan i ogorčen", rekao je kako se "u današnjoj Rusiji slobodni duh šalje u gulage i osuđuje na smrt". Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je kako je to "nova tužna stranica koja predstavlja i novo upozorenje za međunarodnu zajednicu", prenosi France Presse.

Kanadski premijer Justin Trudeau kazao je kako Navaljnijeva smrt podsjeća svijet kakvo je Putin "čudovište". "Bio je snažan borac za demokraciju, za slobode ruskog naroda. To stvarno pokazuje do koje mjere će se Putin obračunati sa svima koji se bore za slobodu ruskog naroda", rekao je kanadski čelnik. "To je tragedija, nešto što cijeli svijet podsjeća kakvo je čudovište Putin", dodao je.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je šokiranost viješću o smrti ruskog oporbenog političara, pa je pozvao na "punu, vjerodostojnu i transparentnu istragu" okolnosti u kojima je umro. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da je zgrožen viješću o smrti ruskog oporbenog vođe Alekseja Navaljnog u zatvoru, ali da ga nakon ruske agresije na Ukrajinu "više ništa ne čudi".

"Zgroženi smo tom informacijom, pogotovo na ovakav način što nije pouzdano je li (umro) ili nije, ako je zašto je, itd.", izjavio je Plenković novinarima u Muenchenu. "S obzirom na to što smo doživjeli prije gotovo dvije godine od ruske agresije na Ukrajinu, ništa nas više tu ne čudi", rekao je premijer.

Podsjetimo, Navaljni je imao 47 godina. Služio je kaznu u kaznenoj koloniji IK-3 u Karpu, oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve, 60 km sjeverno od Arktičkog kruga. Navaljni je bio žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Vijest o njegovoj smrti objavila je zatvorska uprava okruga Jamalo-Nenecki, gdje je Navaljni služio zatvorsku kaznu. Federalna zatvorska služba Jamalo-Neneckog autonomnog okruga priopćila je na svojoj web-stranici da se Navaljni "osjećao loše" nakon šetnje u petak i "gotovo odmah izgubio svijest". U priopćenju se navodi da je pozvano medicinsko osoblje, ali da ga nisu uspjeli reanimirati. Uzrok smrti Navaljnog se utvrđuje, dodali su.

