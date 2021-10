'Kokain je u Zagrebu eksplodirao u posljednjih pet godina'

Konzumacija droga i zapljena u Hrvatskoj bila je tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u.

- Globalni je porast proizvodnje droga, ali i velika je potražnja za drogama. Popularizacija trošenja droga kao prihvatljivog stila života. Situacija se zaoštrava, a mi odgovaramo na tu prijetnju - rekao je Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a.

Kaže kako je Hrvatska uglavnom ruta za krijumčarenje većih količina droga.

- Hrvatsko ilegalno tržište je limitirano brojem stanovnika i narkoscene. Nemoguće je prodati dvije tone kokaina u Hrvatskoj, premalo je konzumenata. Velike količine droge su namijenjene zapadno europskom tržištu i tamo gdje je novac. Hrvatska je ulazna točka za sve vrste droga, no većinom su to međunarodne razine - rekao je Rastović.

Dr. sc. Ivan Ćelić, psihijatar, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, kaže kako je preplavljenost europskog tržišta kokainom bila i prije epidemije covida.

- Tijekom prvog lockdowna zabilježena je manja učestalost konzumacije stimulansa. No kako su išli idući valovi onda su kućne zabave imale i uz alkohol lajnu bijeloga za povući. Stanje pojačanog psihološkog stresa su rizični čimbenici koji povećavaju vjerojatnost kod ljudi koji su konzumirali da više konzumiraju ili kod onih koji nisu da probaju prvi put. Imali smo paradoksalnu situaciju da smo ograničili broj hospitalnih na samo one koji su hitni, no u drugoj polovici 2020. imali smo za 25 veći broj zahtjeva za bolničkim liječenjem radi marihuane i stimulansa. Osobe mlađe životne dobi su osobe u povećanom riziku, skloni su eksperimentiranju. Kod mladih proteklih 10-15 godina je pitanje konzumacije heroina koji je u blagom padu, no povećana je konzumacija marihuane i različitih stimulansa poput speeda, ekstazija, to je nažalost sastavni dio zabave i pitanje novih životnih stilova - rekao je dr. Ćelić.

- Liječimo dvije trećine svih bolničkih ovisnika o heroinu, najviše dolazi ovisnika o heroinu. Kad imaju krizu možete im najkonkretnije pomoći - dodao je.

Korištenje kokaina se na području Hrvatske udvostručilo.

- Kokain je na području Zagreba eksplodirao 2015. Unatrag pet do 10 godina porast konzumacije je tri puta veća. Generalno gledajući konzumacija droga je unutar Hrvatske otišla duplo unatrag deset godina - rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Tri stvari su izrazito su potentne, uz međunarodno krijumčarenje, jedna od te tri stvari je problem marihuane i ta online prodaja. 30 posto prodaje ide online - rekao je Rastović.