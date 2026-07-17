Prvi dio punog profila Istarskog ipsilona otvara se za desetak dana

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, obišao je veliko gradilište kod čvora Matulji u Rijeci. – Prva četiri kilometra Istarskog ipsilona od tunela Učka prema Matuljima bit će pušteno u promet za desetak dana, a krajem kolovoza bit će gotov i vijadukt Limska Draga. Početkom iduće godine, tijekom prvog kvartala, tih 10,5 kilometara od tunela Učka, uključujući čvor Matulji, kojim će se Istarski ipsilon spojiti na nacionalnu mrežu autocesta, bit će završeni i pušteni u promet – poručio je resorni ministar s lokacije gradilišta. Putnici će se, tako, još ovu turističku sezonu mora biti strpljivi prilikom prolaska kroz zastoje na dijelu riječkog zaleđa od prilaska Opatiji do tunela Učke gdje su u tijeku intenzivni radovi koje su obišli ministar O. Butković s predstavnicima Bina Istre, HAC-a, primorsko-goranskim i istarskim županom Ivicom Lukanovićem i Borisom Miletićem te matuljskom načelnicom Ingrid Debeuc.

– Veliko značenje ima završetak Istarskog ipsilona u punom profilu za istarsku, primorsko-goransku regiju i Hrvatsku u cjelini, za sigurno i protočno povezivanje, za turizam i gospodarstvo. Dogradnja čvora Matulji projekt je vrijedan 17,7 milijuna eura, važan je i za lokalni promet jer će se realizacijom ovog čvorišta, s odvojcima za Opatiju i Matulje napokon i trajno riješiti problem "uskog grla" i prometnih čepova koji su se stvarali na ovom potezu - dodao je ministar Butković.