Veterinarska inspekcija utvrdila nepravilnosti, usmrćena 341 svinja kod Varaždina

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina utvrdila je teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge te naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Državni inspektorat potvrdio je u subotu za jedan nacionalni portal da je nadzor proveden nakon dojave ovlaštenog veterinara o sumnjivom prijevozu crnih slavonskih svinja.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su tri prijevozna sredstva prevozila žive svinje iz zone ograničenja te da, iako su pošiljku pratili propisani dokumenti, postoje teške nesukladnosti i kršenja zakona. Prema navodima Inspektorata, čak 340 od ukupno 341 svinje nije imalo propisane identifikacijske markice, dok je jedina označena životinja imala oznaku koja nije odgovarala objektu otpreme ni pratećoj dokumentaciji. Također, u dokumentaciji je bilo navedeno 330 svinja, dok je inspekcijskim popisom utvrđeno da ih je bilo 341.

Zbog nemogućnosti utvrđivanja podrijetla i zdravstvenog statusa životinja službena osoba naredila je njihovo usmrćivanje, a mjera je provedena u subotu pod nadzorom Veterinarske inspekcije. Inspektorat je izvijestio da se provode daljnji nadzori na objektu otpreme i kod svih drugih subjekata povezanih s ovim transportom kako bi se utvrdile sve okolnosti stavljanja neoznačenih životinja u promet. Za utvrđene nepravilnosti bit će podneseni prekršajni nalozi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić ranije je u subotu izjavio da je ovlašteni veterinar u Jalžabetu spriječio istovar više od 300 svinja dopremljenih iz Slavonije bez propisanih identifikacijskih oznaka, ocijenivši da je "odgovornošću jednog čovjeka možda izbjegnuta katastrofa" za hrvatsko svinjogojstvo.

U podnevnom Dnevniku Hrvatske radiotelevizije ovlašteni veterinar Veterinarske stanice Varaždin Dario Ivaniš rekao je da je na mjesto događaja došao nakon dojave iz sjedišta stanice o tri kamiona sa svinjama oznaka Bijeli Manastir i Osijek, koji su stigli do farme u Kelemenu, u neposrednoj blizini farme Veterinarske stanice Varaždin na kojoj se nalazi oko tri tisuće svinja. Kazao je da je jedan kamion već ulazio u farmu, zbog čega je zatražio obustavu istovara te pregledom utvrdio da nijedna svinja nije imala propisanu ušnu markicu, nakon čega je o svemu obavijestio Državni inspektorat.