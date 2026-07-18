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SPORAZUM VIŠE NE VRIJEDI

Iran suspendirao sporazum sa SAD-om

FILE PHOTO: U.S. President Trump says U.S. had begun "major combat operations" in Iran
Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL/RE
1/5
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
18.07.2026.
u 19:23

SAD i Iran u pristali na okvirni sporazum sredinom lipnja koji je trebao pripremiti put prema trajnom kraju rata.

Iranska vlada je u subotu objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, javlja iranska novinska agencija Fars. Iran je suspendirao sporazum, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi, prema izvješću agencije Fars. "Zauzeti smo obranom zemlje", kazao je Haribabadi u televizijskom intervjuu.

"Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim mjerama prekršili svoje obaveze prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada", dodao je. Pojasnio je da Iran stoga smatra da više nije dužan pridržavati se svojih obaveza dogovorenih dokumentom.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei u pisanoj izjavi u subotu je rekao da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti", prenosi Reuters. Hamenei je rekao da Sjedinjene Države trebaju znati da iranski narod i "fronta otpora" imaju "nezaboravne lekcije" za to.

SAD i Iran u pristali na okvirni sporazum sredinom lipnja koji je trebao pripremiti put prema trajnom kraju rata. Okvirni sporazum je predviđao postizanje konačnog dogovora unutar 60 dana te otvaranje Hormuškog tjesnaca. Također, prekid vatre je bio na snazi od početka travnja, no sukob je ponovo eskalirao početkom srpnja.
Ključne riječi
sporazum Donald Trump SAD Iran

Komentara 5

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
19:43 18.07.2026.

Imaju živaca. Predugo su i izdržali. Svakodnevno kršenje sporazuma Izraela u Libanonu, kršenje točke o odmrzavanju sredstava i izvoza nafte i sad i bombardiranje Irana - i civilne infrastrukture. Predugo su i izdržali.

HO
homofobic
20:45 18.07.2026.

Koliko sam mogao zakljuciti iz medija Amerika je jos krajem proslog tjedna obznanila da ta nakarada od sporazuma vise ne vrijedi jer su Iranci vec ranije ometali medunarodni trgovacki promet i bombardirali svjetsko trgovacko brodovlje!

HO
homofobic
20:41 18.07.2026.

Taj komicni sporazum je bio izmedu Irana i Amerike! Nigdje nisu bili u pregovorima ukljuceni Izraelci, Huti ili Hezbala pa onda ne razumijem zasto bi se te strane morale pridrzavati necega sto su izmedu sebe dogovarali Amerikanci i Iranci. Konacno niti je Iran "pritisnuo" Hezbala a niti Hute da ne napadaju Izrael, Saudijce ili medunarodni trgovacki promet.

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