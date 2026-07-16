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izložba koju ne smijete propustiti

Bili su strah i trepet Jadrana: Omiški gusari i knezovi Kačići oživjeli u jedinstvenoj izložbi u stripu

Izložba "Omiški gusari u doba knezova Kačića"
Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split/Facebook
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 11:40

Autor ilustracija je hrvatski ilustrator Boris Talijančić, čiji su radovi objavljivani u francuskim i belgijskim izdavačkim kućama. Strip je odabran kao medij za interpretaciju kulturne baštine i približavanje povijesnih sadržaja široj publici

Izložba "Omiški gusari u doba knezova Kačića" bit će otvorena u petak uvečer, a riječ je o izložbi u stripu koja prva, na temelju znanstvenih istraživanja i dostupnih povijesnih izvora, cjelovito predstavlja povijest srednjovjekovne Omiške kneževine, knezova Kačića i omiškog gusarstva.

Izložba donosi pregled povijesti srednjovjekovnoga Omiša kroz stripovski izričaj, obrađujući razvoj Omiške kneževine, ulogu knezova Kačića te pomorsku, političku i društvenu povijest toga razdoblja.

Postav se temelji na dosadašnjim znanstvenim istraživanjima i dostupnim povijesnim izvorima, a kroz ilustracije i tekstove prikazuje Omišku kneževinu kao uređenu pomorsku zajednicu koja je gotovo dva stoljeća očuvala svoju samostalnost između tadašnjih velikih sila.

Uz poznatu priču o omiškim gusarima, izložba obrađuje i teme diplomacije, pravnog poretka, upravljanja prostorom te nadzora pomorske plovidbe.

Autor ilustracija je hrvatski ilustrator Boris Talijančić, čiji su radovi objavljivani u francuskim i belgijskim izdavačkim kućama. Strip je odabran kao medij za interpretaciju kulturne baštine i približavanje povijesnih sadržaja široj publici.

Izložbu organiziraju Prokultura-Opservatorij kulturnih politika i Gradski muzej Omiš, uz potporu Grada Omiša i Turističke zajednice grada Omiša.

Otvorenje će se održati u Kući jezika i kulture Onaion - Interpretacijskom centru omiškog gusarstva.

Ključne riječi
kultura otvaranje Gradski muzej Omiš Boris Talijančić strip vizualna umjetnost knezovi Kačići omiški gusari izložba

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