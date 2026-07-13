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POTVRĐENA OPTUŽNICA

Žalbeni sud prelomio: Bivšem ministru i ostalim okrivljenicima ipak će se suditi zbog tragedije u Novom Sadu

Zagreb: Prosvjed na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu održan ispred veleposlanstva Republike Srbije
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
13.07.2026.
u 20:06

Odluka Žalbenog suda, koji je odbacio žalbe okrivljenih, praktički otklanja sve zapreke da se zakaže suđenje u slučaju pada nadstrešnice i da se sudi svima koji su se našli u prvoj verziji optužnice

Žalbeni sud u Novom Sadu potvrdio je u ponedjeljak optužnicu protiv bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još pet osoba za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu pod kojom je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Odlukom Žalbenog suda preinačeno je rješenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. prosinca 2025. godine i potvrđena optužnica višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu za Gorana Vesića, njegovu pomoćnocu Anitu Dimoski, te nekadašnju direktoricu Infrastrukture željeznice Srbije Jelene Tanasković. Optužnica je potvrđena i protiv još tri suodgovorne osobe - Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Prethodno je Viši sud u Novom Sadu u studenom prošle godine obustavio postupak protiv Gorana Vesića i još pet okrivljenih, navodeći  da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su počinili kaznena djela protiv opće sigurnosti i izazivanjem opće opasnosti, koja su predmet optužbe.

Odluka Žalbenog suda, koji je odbacio žalbe okrivljenih, praktički otklanja sve zapreke da se zakaže suđenje u slučaju pada nadstrešnice i da se sudi svima koji su se našli u prvoj verziji optužnice. Sud je odbacio kao neutemeljene i žalbe okrivljenih Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, koji se terete za kanena djela protiv opće sigurnosti i nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova. U padu nadstrešnice na tek renovinarnom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. poginulo je 16 ljudi, a ta tragedija pokrenula je val protuvladinih provjeda kojima je tražena odgovornost vlasti za koruptivne poslove u infrastrukturnim projektima. Dosad nije započeo nijedan sudski postupak.

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Ključne riječi
optužnica Novi Sad Srbija

Komentara 1

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Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
20:24 13.07.2026.

A zakaj bi nas trebali zanimati vaši zapadni turčeki?

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