Europska država na rubu prehrambene krize? Stručnjaci upozoravaju da bi najgori scenarij mogao stići za pet godina

Kupnja osnovnih namirnica u Velikoj Britaniji za sve više građana postaje svakodnevna borba. Cijene hrane rastu, police u trgovinama povremeno ostaju praznije nego prije, a stručnjaci upozoravaju da se zemlja suočava s ozbiljnim rizikom od poremećaja u opskrbi hranom. Dok vlada priprema planove za izvanredne situacije, sve je više upozorenja da klimatske promjene i ovisnost o uvozu hrane predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Kako piše The Independent, pitanje sigurnosti opskrbe hranom više nije samo problem siromašnijih dijelova svijeta, već postaje stvarnost i za britanska kućanstva. Građani sve češće odustaju od kupnje mesa zbog visokih cijena, pažljivo uspoređuju cijene osnovnih proizvoda poput kruha, mlijeka i jaja, dok trgovci pokušavaju prikriti probleme sve češćim promjenama rasporeda proizvoda na policama i promotivnim izlozima. Prema posljednjem britanskom Nacionalnom registru rizika, nestašica hrane ili poremećaji u opskrbi spominju se čak 86 puta, što je gotovo tri puta više nego u prošlogodišnjem izvješću. Iako dokument uglavnom analizira neposredne prijetnje, stručnjaci upozoravaju da dugoročni rizici postaju sve ozbiljniji.

Kako navodi The Independent, zastupnici britanskog parlamenta imali su uvid u sažetu verziju povjerljive procjene Zajedničkog obavještajnog odbora (JIC), prema kojoj bi kolaps svjetskih ekosustava mogao izazvati ozbiljne nestašice hrane u Ujedinjenom Kraljevstvu već tijekom sljedećih pet godina. Britanske vlasti posebno zabrinjava mogućnost naglog rasta cijena hrane ili prekida opskrbe, što je u pojedinim državama poput Indonezije, Kenije, Šri Lanke i Perua u prošlosti dovelo do masovnih prosvjeda i nereda zbog hrane.

Velika Britanija danas uvozi između 45 i 50 posto hrane koju konzumira, što je čini posebno osjetljivom na poremećaje u globalnim lancima opskrbe. Klimatske promjene dodatno otežavaju situaciju jer toplinski valovi, suše, poplave i gubitak bioraznolikosti smanjuju poljoprivredne prinose diljem svijeta. Problemi postoje i unutar same zemlje. Prema podacima Nacionalne udruge poljoprivrednika (NFU), tijekom 2022. godine na britanskim je farmama propala hrana vrijedna oko 60 milijuna funti jer nije bilo dovoljno radnika za berbu. Istodobno je više od 30.000 zdravih svinja usmrćeno zbog manjka radnika u klaonicama i mesnoj industriji, dok brojni poljoprivrednici napuštaju proizvodnju ili prenamjenjuju zemljišta za solarne elektrane.

Dodatni problem predstavlja rastuća ovisnost o međunarodnim opskrbnim lancima. Posebno su osjetljivi proizvodi poput dojenačke formule, čija proizvodnja ovisi o složenoj mreži dobavljača mliječnih proizvoda, ribljeg ulja, vitamina i drugih sirovina. U Velikoj Britaniji cijene formule posljednjih godina snažno su porasle, a zbog visoke vrijednosti sve češće je meta krađa i ilegalne preprodaje. Na sigurnost opskrbe hranom snažno utječu i geopolitički sukobi. Rat u Ukrajini ozbiljno je poremetio izvoz žitarica iz zemlje koja je prije invazije slovila kao jedna od najvećih svjetskih proizvođača pšenice, ječma i suncokretova ulja. Uz to, moguće zatvaranje Hormuškog tjesnaca dodatno bi moglo povećati cijene energije, gnojiva i hrane na svjetskom tržištu.

Ujedinjeni narodi upozoravaju da se posljedice ovakvih kriza razvijaju postupno, prvo rastu cijene energije, zatim gnojiva i sjemena, potom padaju poljoprivredni prinosi, nakon čega slijedi rast cijena hrane i inflacija. Britanska vlada zbog svega priprema novu kampanju otpornosti kojom će građane potaknuti da se pripreme za moguće izvanredne situacije, uključujući ekstremne vremenske uvjete, kibernetičke napade i prekide u opskrbi električnom energijom ili vodom. Istodobno se sve više naglašava važnost lokalne proizvodnje hrane. Lokalne vlasti dobivaju preporuke da podupiru kupnju domaćih proizvoda i razvoj lokalne poljoprivrede, dok stručnjaci upozoravaju da sigurnost hrane više nije samo pitanje poljoprivrede, nego jedno od ključnih pitanja nacionalne sigurnosti.