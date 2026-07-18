Mađarski predsjednik potpisao zakon koji završava njegov mandat

Mađarski predsjednik Tamas Sulyok je potpisao ustavni amandman o okončanju njegovog mandata kao šefa države koji je izglasala vladajuća stranka Tisa, kazao je Sulyok u priopćenju u subotu. Amandman je izglasan u sklopu napora mađarskog premijera Petera Magyara da ukloni ostatke vlasti svog prethodnika Viktora Orbana, za što Magyar tvrdi da je dobio jasnu podršku birača nakon što je uvjerljivo pobijedio desničarskog vođu na izborima u travnju.

Amandman će trenutačno okončati Sulyokov mandat zbog toga što je društvo "ozbiljno izgubilo povjerenje" u čelnika kojeg su početkom 2024. izabrali parlamentarni zastupnici Orbanove stranke Fidesz. Sulyok je rekao da nema izbora, već da mora potpisati izmjene ustava jer su u skladu sa zakonom. Međutim, bivši ustavni sudac je upozorio da je reforma naškodila vladavini prava u Mađarskoj. "Sedamnaesti amandman ustava predstavlja prekretnicu u ustavnoj demokraciji Mađarske", poručio je Sulyok. "Uklanjanje javnog dužnosnika na način koji otvoreno krši vladavinu prava ... postavlja negativan presedan koji nanosi duboku ranu ustavnim vrijednostima demokracije, podjeli vlasti i vladavini prava", dodao je.

Parlament, u kojem Magyarova stranka Tisza ima dvotrećinsku većinu zbog koje može mijenjati bilo koji zakon, izabrat će novog predsjednika dok na snagu ne stupi novi ustav ili na maksimalno pet godina. Amandman također ograničava mandate parlamentarnih zastupnika na 12 godina te dob umirovljenja na 70 godina za suce Ustavnog suda, što će prisiliti sadašnjeg predsjednika suda i Orbanovog saveznika Petera Polta da se umirovi.

Otkako je svrgnuo Orbana u travnju, Magyar redovito poziva Sulyoka da odstupi optužujući ga da ne predstavlja jedinstvo nacije te da je služio interesima Orbana i njegove vlade. Sulyok se dosad odupirao Magyarovim pritiscima.