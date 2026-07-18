Istra pred velikim problemom: Sedam tisuća kuća za odmor, a turista nema dovoljno za sve

Dolaskom jednog od najprometnijih srpanjskih vikenda hrvatski turizam ulazi u središnji dio sezone. Dok dio turističkog sektora već analizira prve pokazatelje i ističe pozitivne rezultate, među privatnim iznajmljivačima nema previše razloga za zadovoljstvo. Mnogi od njih lipanj su završili sa znatno slabijom popunjenošću od očekivane. Kao mogući razlozi navode se gospodarska neizvjesnost na ključnim europskim tržištima, nepovoljniji raspored blagdana, promjene u navikama gostiju te sve izraženije nezadovoljstvo odnosom cijene i kvalitete smještaja.

Posebno je zanimljiva situacija u Istri, gdje je razvoj privatnog turističkog smještaja tijekom posljednja tri desetljeća poprimio velike razmjere. Prva istarska kuća za odmor otvorena je sredinom devedesetih godina, a tadašnji politički i turistički čelnici procjenjivali su da bi regiji trebalo približno 200 takvih objekata kako bi postala kvalitetnija i konkurentnija destinacija, piše HRT.

Danas ih je na istarskom području oko sedam tisuća. Takav rast ponude ponovno je otvorio pitanje je li tržište dosegnulo, pa možda i premašilo, svoje realne mogućnosti. “Može biti da smo pretjerali, ova sezona će to pokazati, da li stvarno imamo previše kuća za odmor i da li možda moramo početi razmišljati o smjeru da se počnemo baviti nečim drugim. Ima dosta kuća koje su u lipnju bilježile stopostotnu nepopunjenost,” istaknula je Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre.

Da je broj raspoloživih objekata sve teže uskladiti s potražnjom, upozoravaju i turističke agencije. Ponuda kuća za odmor iz godine u godinu raste, dok broj gostiju ne prati taj tempo. Posljedica je sve snažnija konkurencija među iznajmljivačima, ali i veći broj praznih smještajnih kapaciteta. “Činjenica je da je u Istri svake godine sve više kuća za odmor, a broj turista stagnira, ne možemo reći da raste, neminovno je da ne možemo sve popuniti i da će netko ostati nezadovoljan. To nije ništa alarmantno, ali je znak da bi iznajmljivači trebali razmišljati o cijenama i o tome što nude. Ako nemamo dobru ponudu ne možemo nabijati cijene, ali nažalost to se događa, netko napravi kuću za odmor, pogleda susjeda i kaže sad ću i ja nabiti istu cijenu, ali možda ti ne nudiš isto što i susjed,” objasnio je vlasnik turističke agencije Massimo Chiavalon.

Problem lipanjske praznine ne povezuje se samo s povećanjem broja smještajnih jedinica. Na rezultate su utjecali i inflacija u Njemačkoj, slabija kupovna moć dijela gostiju te promjena načina na koji turisti planiraju godišnje odmore. Rezervacije se sve češće ugovaraju neposredno prije dolaska, zbog čega iznajmljivači imaju manje vremena za reagiranje u slučaju otkazivanja. Takav model poslovanja dodatno otežava stabilno planiranje popunjenosti. “Došlo je vrijeme last minute bukinga i taj buking stvara probleme. Kad vam netko bukira ili otkaže last minute, vi jako teško možete popuniti kuće za odmor u kratkom vremenu,” rekao je Darko Živković, direktor TZ-a Središnje Istre.

Dok se dio privatnog sektora suočavao s praznim objektima, istarski hoteli i tijekom lipnja ostvarivali su dobre rezultate. Njihov je udio u ukupnim smještajnim kapacitetima znatno manji i iznosi oko devet posto, zbog čega se često ističe da raspoložive sobe mogu lakše popuniti. Pojedini hoteli ipak nisu samo zadržali stabilnu popunjenost nego su ostvarili i dvoznamenkasti rast. Prednost hotelskog smještaja vide u ujednačenoj razini usluge, dodatnim sadržajima i jasnije definiranom odnosu između cijene i onoga što gost za nju dobiva.

“Mogu reći kao direktor ovog objekta da smo imali rast od 15 posto što je doista nešto što nismo očekivali. Vjerujem da je to rezultat pametnog promišljanja grupacije da ponudi dobar omjer kvalitete za cijenu i da je to jedan od onih ključnih aspekata zašto privatni smještaj teško može konkurirati ozbiljnim hotelijerima i kućama visoke kategorije u hotelskom segmentu jer se radi o kombinaciji različitih usluga koji su u hotelu na višem nivou i garantiraju kupcu kvalitetu za novac,” tvrdi direktor hotela Alex Živković.

Unatoč slabijem početku ljeta za dio privatnih iznajmljivača, podaci za srpanj donose više optimizma. I privatni sektor i hotelijeri potvrđuju da se stanje s rezervacijama stabiliziralo te da je potražnja ponovno na zadovoljavajućoj razini. Ipak, trenutačne brojke još ne daju potpunu sliku sezone. Konačna procjena uspješnosti, kao i odgovor na pitanje ima li Istra previše kuća za odmor, bit će mogući tek nakon završetka glavnog dijela turističke godine i zbrajanja rezultata potkraj rujna.