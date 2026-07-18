Povukli se iz sporazuma: Iran pogodio vojnu bazu u Jordanu, ubijena su dva američka vojnika

Dvojica američkih vojnika poginula su u Jordanu dok su u petak sudjelovala u obrani od iranskih napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama, priopćilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM). Još se jedan pripadnik američkih oružanih snaga vodi kao nestao, dok su četvorica vojnika, koja su zbog zdravstvenih tegoba prevezena u jordanske bolnice, u međuvremenu otpuštena, dodaje se u priopćenju, piše Sky News.

Riječ je o prvim američkim žrtvama izravne iranske vatre još od prvih dana rata. Jordan, u kojem su smješteni američki vojnici i vojni zrakoplovi, više je puta bio meta iranskih napada. Teheran je tim napadima odgovorio na sve opsežniju kampanju američkih zračnih udara. Ostali pripadnici vojske, koji su pregledani zbog lakših ozljeda, vratili su se na dužnost, izvijestio je CENTCOM.

U priopćenju se navodi: „Dana 17. srpnja dvojica pripadnika američkih oružanih snaga u Jordanu poginula su u borbenom djelovanju dok su snage Središnjeg zapovjedništva američke vojske (CENTCOM) i partnerske snage odbijale iranske napade balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama. Osim toga, jedan pripadnik oružanih snaga trenutačno se vodi kao nestao...” “Iz poštovanja prema obiteljima, CENTCOM neće objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih vojnika, sve dok ne proteknu 24 sata od trenutka kada njihova najbliža rodbina bude obaviještena.”

Iran je suspendirao sporazum, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi, prema izvješću agencije Fars. "Zauzeti smo obranom zemlje", kazao je Haribabadi u televizijskom intervjuu. "Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim mjerama prekršili svoje obaveze prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada", dodao je.

Pojasnio je da Iran stoga smatra da više nije dužan pridržavati se svojih obaveza dogovorenih dokumentom. Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei u pisanoj izjavi u subotu je rekao da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti", prenosi Reuters. Hamenei je rekao da Sjedinjene Države trebaju znati da iranski narod i "fronta otpora" imaju "nezaboravne lekcije" za to.