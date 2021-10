Profesionalna djeveruša: 'Iznajmljuju me da se pravim da sam im najbolja prijateljica'

Jen Glantz iz New Yorka pretvorila je san mnogih djevojaka u posao i tako postala profesionalna djeveruša. Tvrdi da se prva toga dosjetila, a svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito otkriva kako je to potpunim strancima biti dio tako posebnog dana kao što je vjenčanje.

- Kad sam bila u svojim ranim dvadesetima, sve su se moje prijateljice udavale i svima sam bila djeveruša. Tada je to prešlo u naviku. Svi koje sam poznavala pitali su me da budem i njima, a onda je jednom moja cimerica rekla: "postala si profesionalna djeveruša". I onda mi je sinula ideja da bih to mogla činiti i za potpune strance - ispričala je Jen u jednom od TikTok videa kako je krenula u posao prije sedam godina.

Ponudila je tada svoje profesionalne usluge na internetu. Na njezino veliko iznenađenje, ubrzo joj je pristiglo stotinu mailova.

Jen je u ostalim videozapisima otkrila da se zapravo često pretvara da je mladenkina najbolja prijateljica, a u mnogim prilikama čak ni muž ne zna da je ona zapravo potpuni stranac. Ističe da ljude ne treba osuđivati jer nemaju puno ili uopće prijatelja zbog čega moraju koristiti njezine usluge.

Kaže i kako tijekom vjenčanja uvijek trijezna jer je tamo radi posla, a ne zabave.

Unatoč svemu, Jen dodaje da to "nije tako glamurozno kako ljudi misle" te da "to uključuje puno znoja, suza i krvi", prenosi Mirror.