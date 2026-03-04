Arheolog uvjeren da je pronašao izgubljeni grob legendarnog vladara: 'Ovakav pronalazak je iznimno rijedak'

Neovisni istraživač uvjeren je kako je otkrio grobno mjesto legendarnog vladara, nalaz koji bi mogao predstavljati prvi monumentalni vikinški brodski ukop ikada identificiran na tlu Engleske. Britanski arheolog Steve Dickinson u grofoviji Cumbria, na sjeverozapadu Engleske, identificirao je humak za koji smatra da bi mogao biti vikinški brodski grob, oblik ukopa u kojem su pripadnici elite polagani na posljednji počinak u čamcu ili brodu.

Prema njegovoj hipotezi, upravo bi taj humak mogao skrivati izgubljeni grob Ivar Bez Kostiju, znamenitog vikinškog vođe koji je preminuo oko 873. godine. Dickinson strukturu naziva Kraljev humak, što je prijevod njezina latinskog imena Cuningishou, a točna lokacija nalazišta zasad se drži u tajnosti dok se istraživanja nastavljaju. U razgovoru za Fox News Digital istaknuo je kako islandske sage upućuju na to da je Ivar pokopan „u Engleskoj, u humku na granici”. On i njegov tim položaj su utvrdili na temelju srednjovjekovnih dokumenata, pri čemu su u okolici identificirali još 39 manjih humaka.

Tijekom istraživanja pronađeni su, kako navodi Dickinson, „značajni” artefakti: zakovice i podloške za zakovice, što upućuje na prisutnost broda, kao i olovne utege korištene u trgovačkim razmjenama. Svi ti nalazi, tvrdi, podudaraju se s obilježjima vikinškog brodskog ukopa, piše New York Post.

Iako su takvi ukopi već otkriveni u Skandinaviji, u Britaniji nijedan dosad nije nedvojbeno povezan s imenovanim vikinškim vladarom. Najpoznatiji monumentalni brodski ukop u Engleskoj, Sutton Hoo, potječe iz predvikinškog, anglosaksonskog razdoblja. „Ovo je iznimno rijedak nalaz i, pokaže li se moja teorija točnom, riječ je o prvom takvom vikinškom brodskom ukopu pronađenom u Britaniji”, istaknuo je istraživač. Dickinson navodi kako je otkrio i baze flote te rupe od stupova iz vikinškog doba, ostatke za koje vjeruje da su bili dio kraljevske palače dimenzija približno 64 puta 13 metara. Svi ti elementi, smatra, „uspostavljaju najsnažnije veze s njim i njegovim grobom”.

Povjesničari su i dalje podijeljeni oko podrijetla nadimka „Bez Kostiju”. Prema Dickinsonu, kasniji povijesni izvori sugeriraju da bi epitet mogao upućivati na određeni genetski poremećaj. „Ivar je imao i druge nadimke, ‘Bez Nogu’ i ‘Zmaj’”, dodaje. Poznat po uspostavi velikog naselja na području današnjeg Dublin, Ivar je bio dio kraljevstva Laithlind, čija je stvarna lokacija već dugo predmet rasprava.

„Iako su neki znanstvenici pretpostavljali da se kraljevstvo Laithlind nalazilo na sjeveru i zapadu Škotske ili na jugozapadu Norveške, samo ime znači ‘močvarna/jezerska zemlja’”, pojašnjava Dickinson. „Taj opis odgovara dijelu Cumbrije u kojem sam locirao Kraljev humak.” Za ovo ljeto planirani su daljnji terenski radovi, uz mogućnost sudjelovanja volontera.

„Namjera nam je provesti snimanja Kraljeva humka georadarom i geofizičkim metodama kako bismo mogli ‘zaviriti’ u njegovu unutrašnjost”, najavio je. „Za sada ne planiramo iskapanja. Logistički i financijski izazovi, kao i razlozi očuvanja i privatnosti, trenutačno prevladavaju.”