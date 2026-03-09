Vozači se posvađali oko pravila na ovom raskrižju: Instruktor otkrio tko je zapravo u pravu

Pomalo zbunjujući upit osvanuo je u popularnoj Facebook grupi “Policija zaustavlja Split i okolica”, gdje vozači često razmjenjuju informacije o prometu i pravilima na cesti. Jedan od članova grupe javio se s nedoumicom vezanom uz prolazak kroz raskrižje kod Belvedera u Splitu. "Zanima me informacija da li smijem proći ako se meni upalilo crveno svjetlo, a na semaforu nasuprot dopunska mi je bila za lijevo skrenuti. Riječ je o raskrižju kod Belvedera. Ja sam bio di je taj sivi golf i upalilo mi se na tome crveno, a nasuprot zeleno svjetlo dopunska za lijevo. Molim da me zaobiđete vi šta pišete ‘pijan si proša ovako onako’, jer niti sam pijan bija niti pijem”, napisao je u objavi.

U komentarima su se ubrzo javili brojni vozači pokušavajući razjasniti dilemu. Dio njih smatra kako je prolaz dopušten samo ako je na glavnom semaforu upaljena dopunska strelica. Ako dopunske nema, tvrde, vozilo ne smije ući u raskrižje. Zelena strelica na semaforu nasuprot, koja nije na glavnom semaforu, prema njihovom tumačenju služi isključivo vozilima koja su već ušla u raskrižje kako bi mogla završiti skretanje.

Točan odgovor na ovu prometnu nedoumicu dao je predavač Marin iz autoškole Marušić za Slobodno Dalmaciju. Kako su objasnili iz autoškole, u situaciji kada semafor koji je najbliži vozaču ima dopunsku strelicu - odnosno kada je semaforski stup postavljen u obliku slova L - često se istodobno pali i izlazna dopunska strelica na semaforu s druge strane raskrižja. U tom slučaju obje strelice vrijede jednako pa vozači mogu proći, bilo da su već u raskrižju ili tek ulaze u njega.

Međutim, ako se upali samo dopunska strelica na semaforu nasuprot vozača, riječ je o takozvanoj izlaznoj strelici. Ona vrijedi isključivo za vozila koja su već ušla u raskrižje i trebaju završiti skretanje. Za vozače koji tek dolaze do raskrižja prolazak tada nije dopušten, jer je na njihovom glavnom semaforu upaljeno crveno svjetlo. Iz autoškole upozoravaju i na čestu pogrešku vozača koji voze “po navici”. Mnogi očekuju da će se dopunska strelica upaliti pa kreću i prije nego što se ona stvarno pojavi. No to može biti problem, jer se zbog različitih prometnih regulacija dopunska strelica ponekad uopće ne upali.