FOTO Luksuzni neboderi zjape prazni? Neki na njih potrošili milijune, ali tamo ni ne žive

Skup luksuznih stambenih nebodera blizu južnog kraja Central Parka u New Yorku, poznat kao Billionaires’ Row, prema procjenama tvrtki za nekretnine čini se gotovo napuštenim. Gotovo polovica stanova u sedam najviših stambenih tornjeva u New Yorku trenutno je prazna, uključujući Central Park Tower dovršen 2020. godine. Naime, prosječna cijena stanova na tom području je oko 25,2 milijuna eura. S obzirom na to, većina prodanih stanova završila je u rukama svjetske ultrabogate elite. No, mnogi od njih nikada se tamo nisu uselili.

Kako piše Euronews, za milijardere diljem svijeta ti luksuzni stambeni objekti služe manje kao domovi, a više kao nekretninski "sigurnosni depoziti", s fokusom na očuvanje kapitala. Nekretnine u New Yorku mnogi bogataši vide kao "sigurno utočište", slično zlatu ili umjetninama. Takva imovina, također, može poslužiti kao kolateral kada vlasnici trebaju likvidnost. Uz to, takve investicije omogućuju diversifikaciju portfelja uz očuvanje anonimnosti s obzirom na to da se stanovi nerijetko kupuju preko društava s ograničenom odgovornošću, što može prikriti identitet vlasnika.

Mnogim milijarderima nije privlačno niti iznajmljivati luksuzni stan. Naime, potencijalna zarada često im je zanemariva u usporedbi s rizikom od oštećenja netaknute imovine. Također, ako im je stan prazan, to će osigurati da ostane u savršenom stanju u slučaju potrebe za prodajom. Zbog svega toga brojni su stanovi nenastanjeni veći dio godine.

Stanari Billionaires’ Rowa čine jedno od najekskluzivnijih naselja na svijetu, no samo se za rijetke zna da tamo posjeduju nekretninu. Ken Griffin, osnivač Citadela, kupio je penthouse od oko 200,6 milijuna eura. Michael Dell, osnivač Dell Technologiesa, izdvojio je oko 84,7 milijuna eura. Uz njih i druga imena iz američkog financijskog svijeta, među vlasnicima su i pripadnici globalne elite. Primjerice, saudijski milijarder Fawaz Alhokair i popularni britanski glazbenik Sting.