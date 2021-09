Organizatorica vjenčanja odgovorila na pitanja koja muče mnoge mladence: Kako zamoliti necijepljene goste da ne dolaze?

Planiranje vjenčanja nikada nije bilo jednostavno, a pandemija koronavirusa budućim je mladencima sve dodatno zakomplicirala... Osim budućih supružnika, eventualnu zarazu i nepoštivanje epidemioloških mjera izbjeći sigurno želi i većina gostiju, zbog čega mnogi imaju pitanja za koja ne znaju kome ih mogu postaviti...

Je li nepristojno odbiti poziv na vjenčanje i kako to ljubazno napraviti?



Što ste bliži s parom, to će vam biti lakše otvoreno pričati o razlozima nedolaska, objasnila je za Insider planerica vjenčanja Elizabeth Kramer koja savjetuje da im otvoreno kažete čega se bojite.

- Zbog istih mogućim strahova i dvojbi potičem i parove da jasno artikuliraju pravila svog vjenčanja, te da svim uzvanicima jasno kažu kako bi se trebali ponašati na njihov veliki dan.

Kako zamoliti necijepljene goste da ne dolaze?

Ako ste oboje tako odlučili, slobodno to prenesite svojim uzvanicima, no zapamtite da ne možete kontrolirati kako će oni na to reagirati.

- Budući da je riječ o vašoj svadbi, definitivno imate pravo na takvu odluku, a drugi će ju jednostavno morati poštovati: i uvažiti ili ne doći - kaže Kramer.

Je li pametno pozvati djecu mladu od 12 godina?

Djeca mlada od 12 godina nemaju izbor cijepiti se ili ne i samim tim ne mogu ni ne moraju biti odgovorni kao odrasli.

- Znamo ipak da upravo djeca često šire virus više nego odrasli, pa svoje prijatelje s djecom možete zamoliti da na svadbu ipak dođu bez njih - kaže planerica, no napominje i kako s dječjim osjećajima treba biti posebno oprezan...

- Ako mislite da je to dovoljno, zamolite roditelje da im djeca cijelo vrijeme nose zaštitne maske koje će ipak donekle spriječiti eventualno širenje virusa, a nećete povrijediti osjećaje najosjetljivijih - dodala je.

