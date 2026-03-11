Naši Portali
U ZADRU

Srpski zapovjednik prijavljen za ratni zločin: Tijelo hrvatskog zarobljenika bacio u šumu

VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
11.03.2026.
u 11:48

Nije poduzeo ništa kako bi spriječio usmrćenje zarobljenika niti je kasnije kaznio počinitelje

Zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 77-godišnjeg bivšeg zapovjednika srpskih paravojnih postrojbi, nedostupnog hrvatskom pravosuđu, zbog sumnje da je u kolovozu 1995. godine na području općine Gračac bio odgovoran za ubojstvo zarobljenog i ranjenog hrvatskog vojnika. Prema navodima policije, nakon što su ranjenog vojnika zarobile snage pod osumnjičenikovim zapovjedništvom, u mjestu Brotnja su ga izveli iz kolone i ubili s više hitaca iz vatrenog oružja, ostavivši tijelo u šumi.

Tereti ga se da, iako je kao pukovnik imao potpunu kontrolu nad podređenima, nije poduzeo ništa kako bi spriječio usmrćenje zarobljenika niti je kasnije kaznio počinitelje, čime je svjesno pristao na posljedice zločina i postupio protivno Ženevskoj konvenciji. Kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, izvijestila je policija.

Napeto između dvije saveznice u Europskoj uniji. Sve je 'zakuhao' Donald Trump?
Ključne riječi
ubojstvo ratni zločin

