Prosvjednici pale automobile i izloge, policija ih tjera vodenim topovima

Pariška policija vodenim topovima morala je tjerati prosvjednike koji su povodom obilježavanja Praznika rada u glavnom gradu Francuske pravili nerede.

Dok je jedna skupina prosvjednika mirno marširala gradom, nekolicina njih bacala je dimne bombe i palila automobile diljem grada.

Teargas unleashed during Paris #MayDay protests



We are live -> https://t.co/QPE0kqUxCQ pic.twitter.com/MeYYwXHwry