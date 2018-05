Bernardić poručio: Izborit ćemo se za to da minimalna plaća u Hrvatskoj bude 4.000 kuna!

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas je na štandu SDP-a, u zagrebačkom parku Maksimir, zajedno sa stranačkim kolegicama i kolegama te glavnim tajnikom stranke Nikšom Vukasom, Zagrepčankama i Zagrepčanima dijelio crvene karanfile povodom Međunarodnog praznika rada.

Bernardić je svim radnicama i radnicima, članicama i članovima SDP-a, građankama i građanima uputio čestitku povodom 1. maja, rekavši kako će SDP uputiti prijedlogkako bi minimalna plaća u Hrvatskoj iznosila„Svim građankama i građanima želim, praznik rada. Moja poruka danas ovdje jest ta da se moramo izboriti za to da niti jedna plaća u Hrvatskoj ne bude manja od 4.000 kuna te da niti jedna radnica ni radnik u Hrvatskojod toga. To je minimum minimuma za život dostojan čovjeka“, rekao je predsjednik SDP-a.U izjavi za medije komentirao je rad nedjeljom, rekavši kako se on osobno zalaže za to da nedjelja bude neradna, no kako moramo biti svjesni da je Hrvatska turistička zemlja pa je takva ideja u praksi teško ostvariva.„Mislim da bi nedjelja trebala biti, no vodeći računa o tome da je Hrvatska turistička zemlja, rad nedjeljom je nužno zlo. Jasno je da rad nedjeljom stoga treba biti adekvatno plaćen, odnosno puno više nego drugi dani u tjednu. SDP-ov prijedlog je da rad nedjeljom bude“, rekao je Bernardić.



Bernardić je ranije upozorio kako čak 70% radnica i radnika u Hrvatskoj radi za plaću ispod 5.000 kuna, dok 100.000 radnika radi za plaću ispod 3.000 kuna, odnosno za minimalnu plaću te da su uvjeti rada nesigurni, zbog čega je SDP i krenuo u inicijativu za povećanjem minimalne plaće radnika na 4 000 kuna, odnosno 60% prosječne plaće.