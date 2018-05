'Crvena je jedina hrvatska boja, nećete zabraniti crvenu zvijezdu!'

Predsjednik Županijske organizacije SDP-a i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je danas odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj koaliciji SDP-HDZ, s obzirom na rast Živog zida, da je SDP jedina alternativa HDZ-u te da SDP može s mnogima, ali s ne i s HDZ-om.

Na upit o rastu Živog zida, Komadina je na prvomajskoj proslavi u izletištu Ronjgi kraj Rijeke rekao da je to logično, da su ljudi nezadovoljni, da oni koji su bili na vlasti nisu ispunili očekivanja građana u dovoljnoj mjeri te da je to rezultat rasta protestnih glasova.

Novinari su Komadinu pitali o izjavi premijera Andreja Plankovića, koji je u Okučanima, upitan za mogućnost velike koalicije HDZ-a i oporbenog SDP-a, s obzirom da rejting Živog zida sve više raste, odgovorio "Mi smo na vlasti, a ovi svi ostali su u oporbi".

„Pa ne znam što je premijer izmislio toplu vodu, ako je on premijer, onda je HDZ na vlasti, a ovi koji ne čine Vladu, naravno da su oporba. Druga je stvar što ta poruka znači njegovim koalicijskim partnerima, kad je rekao samo HDZ, znači da ih sve smatra HDZ-om, ja bih se na njihovom mjestu zabrinuo“, odgovorio je Komadina.

Za odnose sa Srbijom, Komadina je rekao da treba razgovarati iskreno i pravovremeno, a ne 'after party' i prigodničarski.

„Oni govore o Hrvatskoj kada im služi za njihove izbore, mi o Srbiji kada služi za naše izbore, svi skupa s figom u džepu. Ako je interes građana i Hrvatske i Srbije, onda to mora biti vjerodostojno,“ odgovorio je Komadina novinarima

Obersnel: Branit ćemo 3. maj svim sredstvima

Predsjednik riječke Gradske organizacije SDP-a i gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je na prvomajskoj proslavi u izletištu Ronjgi da će se Brodogradilište 3. maj braniti svim sredstvima, ako treba i građanskim neposluhom te da nema razloga da se istom metodom kao u slučaju Agrokora, „lex Agrokorom“ , ne krene u spašavanje Uljanika i 3. maja.

Obersnel je rekao kako se vjerovalo da je brodogradnja oživjela, ali da se ponovno suočavamo s problemom opstojnosti 3. maja i Uljanika. Smatra da je 3. maj dobra tvrtka, koja je završila restrukturiranje te da ne bi imala problema, kada ne bi imala neodgovornog vlasnika. Bili smo sretni kada je završena privatizacija, ali moram prozvati i vlasnika, koji treba posvetiti dužnu pažnju 3. maju i mora nastaviti s proizvodnjom, rekao je Obersnel.

„Branili smo 3. maj tridesetak godina, branit ćemo ga i dalje svim sredstvima, ako treba i građanskim neposluhom,“ poručio je.

„Ako je Uljanik u takvim problemima, koje ne može riješiti sam, postoji Zakon o postupanju izvanrednih uprava u trgovačkim društvima od sistemskog značenja za Hrvatsku ili 'lex Agrokor', pa ako je taj zakon mogao biti usvojen da bi se spašavao Agrokor, nema razloga da se istom tom metodom ne krene u spašavanje Uljanika i 3. maja, ako to uprava Uljanika ne zna sama,“ naglasio je.

Obersnel je svima čestitao Praznik rada. Govoreći o radničkom pokretu, kazao je da su lijeve socijalističke stranke prihvatile pojam proletarijata kao zajedničkog naziva za sve one koji žive od svoga rada, a nemaju u vlasništvu sredstva za rad te da to traje stoljećima, da se ništa nije promijenilo, da je još i gore.

Nekada su lijeve stranke govorile o proletarijatu, a danas govorimo o prekarijatu, rekao je ističući da su to svi koji nisu sigurni u svoj radni odnos te da je Hrvatska rekorder u EU po broju ljudi koji su zaposleni na određeno vrijeme. Naglasio je da smo u 15 godina izgubili više od 140.000 radnih mjesta, a dobili novih 180.000 umirovljenika te da mu, u trenutku kada imamo problem s novim radnim mjestima, a mladi napuštaju zemlju, više nije jasna politika o produljenju radnog staža, jer smatra da to vodi u još goru situaciju.

Obersnel je još rekao da veliki dio nazočnih nema sredstva za rad, onako kako to tumači ekonomska znanost, ali da imaju sredstva za rad koja nitko ne može oduzeti, odnosno ruku s pet prstiju, koji, ako treba, za obranu svojih prava mogu postati šaka.

Komadina: Uljaniku se ne može dopustiti da bude grobar 3. maja.

Predsjednik Županijske organizacije SDP-a i župan Zlatko Komadina pozvao je nazočne da sljedećeg vikenda dođu na manifestaciju „Gremo na Učku“, koju, u čast pobjede nad fašizmom i Dana Europe, organiziraju savjeti mladih Primorsko-goranske i Istarske županije.

„Dođimo u sve većem broju jer ako nema nas, Primorsko-goranske i Istarske županije, u ovoj Hrvatskoj nema tko baštiniti antifašizam,“ rekao je. Pozvao je nazočne da podupru SDP-ove politike vezane uz rad i mirovine, istaknuvši da se minimalne plaće moraju povećati na 4000 kuna te da se moraju povećati najniže mirovine. Ocijenio je da smo stvorili slobodnu i neovisnu domovinu, ali da nismo ispunili san da svi imaju jednaku ili dobru kvalitetu života, u društvu jednakih šansi.

Na upit novinara o 3. maju, Komadina je rekao je da u Hrvatskoj ne postoji dovoljni korporativni nadzor, da se nije smjelo dogoditi da iz 3. maja 'ispari' 500 milijuna kuna u Uljanik te da se Uljaniku ne može dopustiti da bude grobar 3. maja. „Vlada mora reagirati i mora se učiniti sve , pa ako treba i 'lex brod',“ rekao je Komadina, zaključivši da proizvodnji brodova u 3. maju nema alternative.

SDP i Nova ljevica u Splitu

Splitski SDP i Nova ljevica su u utorak na Peristilu organizirali, politički skup u povodu 1. svibnja, Međunarodnog praznik rada za kojeg su istaknuli kako je to prvenstveno "socijalistički" i "ljevičarski praznik.

Predsjednik SDP-ova kluba zastupnika Arsen Bauk je okupljenima na Peristilu rekao kako u Hrvatskoj danas imamo "divlji kapitalizam i pitomo pravosuđe."

"Bog, domovina, nacija, privatizacija - to je poker asova koji je razorio ono što su radnici tijekom prošlog stoljeća stvarali i ona prava za koja su se i izborili. To je bilo 90-ih,", rekao je Bauk. Po njegovim riječima danas imamo drugu "ubitačnu kombinaciju, a to je divlji kapitalizam i pitomo pravosuđe."

"Divlji kapitalizam, koji ne poštuje zakonom propisana radnička prava i pitomo pravosuđe koje ne kažnjava one koji ne poštuju zakonom propisana radnička prava. Ono što treba poručiti s ovog skupa jeste da je dosta divljeg kapitalizma prema radnicima i pitomog pravosuđa prema divljim kapitalistima," rekao je Bauk

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić je rekao kako se u Hrvatskoj i od cvjetova nekima priviđaju petokrake, a "pod tom petokrakom je ova Dalmacija ostala naša".

U džepu bijele košulje Ostojić je imao zataknut karanfil te rekao kako je crvena "jedina hrvatska boja," jer bijela se ne smatra bojom.

"A ono što žele maknuti, žele maknuti 'crvenu' u bilo kojem pogledu. E, ljudi moji, nećete zabraniti crveni karanfil. ni crvenu zvijezdu, ni crvenu boju-ostat će, i samo vam kažem jednu stvar - no pasaran," rekao je Ostojić

"Naš problem je danas da stotinu godina nakon prvih demonstracija moramo ponavljati isto- radniku vrati ono što traži, a to je obično malo dostojanstvo. Ništa drugo nego samo dostojanstvo, ono što su imali u vremenima za koja kažu da mi plačemo za njima.

"Ljudi moji, ovdje u centru, nažalost, u Rimsko doba na ovom forumu je bilo više demokracije nego što je imamo danas u Hrvatskoj," rekao je Ostojić s govornice postavljene na Peristilu uz pročelje Dioklecijanove palače.

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur je istaknuo kako je današnji skup organiziran na Peristilu jer je to središtu grada a radnička pitanja moraju biti u centru pažnje.

"Znamo što se dogodilo u zadnja dva, gotovo tri desetljeća,, znamo i to, rekao sam da neću spominjati druga Tita koji je umro 80-te, ali moramo spomenuti jednu činjenicu - naš BDP je na razini 80-te, a kupovna moć prosječnog građanina 200 eura manja nego što je bila 80.," rekao je Kotur.

Po njegovim riječima, radnike se u Hrvatskoj proglašava neradnicima, iako je produktivnost hrvatskih radnika od 2000.godine skočila za više od 40 posto a plaće su "skočile za četiri puta manje." To su sve pitanja koja moramo otvoriti baš na 1. maj, to je i vrijeme kad se o radničkim pravima mora govoriti.

"Simbole radničkih prava moramo poštivati i afirmirati," poručio je Kotur.

Predsjednik Nove ljevice Dragan Markovina je istaknuo kako mu je drago što se na Peristilu, kako je rekao, okupilo "nazočnih u vrlo dobrom broju."

"Drago mi je da smo konačno izašli na ulicu kao ljevica, kao ljudi koji se ne boje u ovom gradu, i da konačno možemo izaći u politički prostor mimo populizma i konačno se obratiti nekakvim ljudima i njihovim realnim pravima," rekao je Markovina.

Ne možemo obećavati nerealna rješenja preko noći, ali se možemo boriti protiv mraka i neoliberalnog kapitalizma i možemo se boriti protiv opće netolerancije prema ideji ljevice i uopće prema ideji da je Split nekada bio nešto drugo, a svi znate da jeste," poručio je Markovina

Potpredsjednica Nove ljevice Rada Borić je istaknula kako dolazi iz "nekad nepokorenog Zagreba." Grad Zagreb će i 5. svibnja pokazati da može ponovno biti crveni Zagreb-na Trnjanskim kresovima gdje se skupi više od 10.000 ljudi, rekla je Borić.

Po njenim riječima žene su danas na tržištu rada "ne samo potplaćene ili rade doslovno besplatno, one su i seksualno ucjenjivane, one ne mogu planirati svoju obitelj." Borić je spomenula i nedavni prosvjedni skup na Rivi, protiv Istanbulske konvencije, te je istaknula kako je to bio "jedan drugi Split."

"Ovdje smo prije tri tjedna svjedočili jednom drugom Splitu koji nije samo želio ukinuti prava žena na njihovo tijelo i na njihovo odlučivanje, nego je taj Split želio dokinuti sve ono što je slobodarski Split. E, pa neće," poručila je Borić.

Na današnjem skupu na Peristilu, kojeg su organizirali splitski SDP i Nova ljevica, bili su istaknuti transparenti s natpisima: "Raskinite vatikanske, potpišite kolektivne" i "Novi radnici nova ljevica." Među nazočnima je bio i Zoran Pusić.