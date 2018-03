Suđenje Rajiću i ostalima opet odgođeno jer je dvoje optuženika ostalo bez odvjetnika

Kako na sasvim zakonit način razvući neki sudski postupak do beskonačnosti, u hrvatskim sudnicama može se vidjeti gotovo svaki dan. I to pogotovo kada se radi o medijski razvikanim slučajevima, u kojima su optuženici poznati javnosti.

Posljednji primjer onog što mnogi zovu legalnom opstrukcijom obrane, dogodio se u na suđenju Vladimiru Rajiću i ostalim optuženima da su kupovali i prodavali informacije iz najpovjerljivijih policijsko-uskočkih istraga. Ta skupina, predvođena Rajićem, a među kojima je i nekolicina djelatnika PNUSKOK-a, ali i neki poduzetnici, uhićena je prije pet i pol godina, a suđenje jedva da se odmaklo od početka. I kada se mislilo da bi suđenje konačno moglo krenuti svojim tijekom, u četvrtak je na raspravi došlo do novog obrata.

Dvoje optuženih policajaca ostalo je bez odvjetnika. Optuženici su dosadašnjim odvjetnicima otkazali punomoć, jer ih, kako kažu, ne mogu više plaćati. Sud će im postaviti branitelja po službenoj dužnosti, suđenje po rasporedu treba biti nastavljeno sredinom travnja, no ne treba sumnjati da će i ta rasprava biti odgođena, jer će novi branitelji zasigurno tražiti da im se da neko vrijeme kako bi se upoznali s dosta obimnim spisom.

Prema optužnici, policajci koji sjede na optuženičkoj klupi preko poduzetnika Igora Mlinara, Rudolfa Krpine i Željka Biloša, prodavali su informacije iz najtajnijih istraga koje su se vodile protiv raznih osumnjičenika. Kao mozak cijele operacije, koji je sve to organizirao, optužen je Vlado Rajić, kum likvidiranog Vinka Žuljevića Klice, a na optuženičkoj klupi sjedi i Jozo Petrović, konzultant MOL-a, čije su poslovne veze sa suprugom Tomislava Karamarka, dovele do afere Konzultantica, a posredno i do Karamarkovog političkog pada te rušenja Vlade Tihomira Oreškovića.

Inače, slučaj je bio u prekidu od svibnja lani jer je obrana tražila da se iz spisa izdvoje brojni dokazi jer su ih oni smatrali nezakonitima, no Vrhovni je sud taj zahtjev nedavno odbio. Anita Zorko, jedna od optuženica u međuvremenu je priznala krivnju te je po nagodbi s tužiteljstvom uvjetno osuđena na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Priznala je da je kolegi policajcu Vjekoslavu Drniću, dala službenu zabilješku iz postupka u kojem se istraživalo poslovanje Nove kreditne banke Maribor, za čije su poslovanje osim hrvatskih zainteresirani i slovenski istražitelji.