Prijeti grmljavinsko nevrijeme, za dio zemlje izdana upozorenja. Stiže i saharski pijesak

U srijedu će biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na jugu se ponegdje očekuje obilnija oborina, a moguća je i grmljavina. Na sjevernom Jadranu bit će sunčanije, uz manju vjerojatnost kiše. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, navečer podno Velebita s olujnim udarima. Na jugu još umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka bit će od 4 do 9, uz obalu između 8 i 13, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je zbog grmljavinskog nevremena za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Uz to, upozorenje je zbog vjetra izdano za dubrovačku regiju i južnu Dalmaciju.

U atmosferi na jugu zemlje očekuje se i najviše saharskog pijeska. Naime, najveće količine očekuju se od srijede, dok bi se kraja tjedna trebao u potpunosti povući. "Najčešće se događa onda kada ciklona ili nastane ili prijeđe preko Sjeverne Afrike. Mora biti duboka ciklona koja povuče onda pijesak iz Afrike, odnosno iz Sahare, u više slojeve atmosfere. U višim slojevima atmosfere su strujanja puno brža, puno snažnija i ona taj pijesak mogu povući pa čak i do sjevera Europe", objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U nastavku tjedna bit će promjenjivo, uz pad temperature. "Idućih dana na kopnu umjereno do pretežno oblačno. Kiša, ponegdje i u obliku pljuskova, bit će češća u istočnoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, u subotu i drugdje. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u četvrtak i s jakim udarima. Dnevna temperatura postupno će se sniziti. I na Jadranu temperatura zraka u manjem padu. I pritom do petka pljuskovi biti češći na srednjem i osobito južnom Jadranu, a vjerojatnost za njih u subotu raste i na sjeveru. Puhat će umjerena i jaka bura, u četvrtak ponegdje na udare olujna, dok će na jugu i dalje puhati jugo", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.