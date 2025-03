Oluja zahvatila dio Zagorja: Padala je i tuča

Promijenjivo vrijeme s lokalnim pljuskovima i kišom najavljno je za cijeli tjedan, a u Zagorju je pala i tuča. Čitatelj 24 sata snimio je tuču koja je padala u mjestu Konjščina kraj Marije Bistrice.

U većini Hrvatske vrijeme je danas pretežno oblačno, dok u nekim dijelovima pada kiša. Sutra će biti također umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na jugu ponegdje obilnija oborina, moguća je i grmljavina. Na sjevernom Jadranu sunčanije, uz manju vjerojatnost kiše. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, navečer podno Velebita s olujnim udarima. Na jugu još umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, uz obalu između 8 i 13, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C.