Premijer Plenković primio izaslanstvo Društva Trka na prstenac

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković primio je u četvrtak izaslanstvo Društva Trka na prstenac, na čelu s Aldom Osipom, predsjednikom Društva koji su ga upoznali s aktivnostima i pripremama za 50. jubilarnu Trku, vitešku igra iz Barbana u Istarskoj županiji, priopćeno je iz Vlade.

Predsjednik Osip i Valter Batel, član Izvršnog odbora, Andi Kalčić, načelnik Općine Barban i Aleksa Vale, predsjednik Općinskog vijeća zahvalili su premijeru Plenkoviću na snažnoj podršci koju Vlada pruža Trki na prstenac, koja se ove godine održava od danas, 21. kolovoza do nedjelje, 24. kolovoza,

Predsjednik Vlade Plenković zahvalio je Društvu Trka na prstenac na trudu koji ulažu u očuvanje hrvatske kulturne baštine, koja je od 2016. zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

“Ponosni smo što se uz muzej Trke na prstenac gradi i veliki konjički centar sportsko-rekreacijske namjene, za koji će Općina Barban od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobiti 1,4 milijuna eura bespovratnih sredstava”, istaknuo je Plenković.

Dodao je kako će Vlada i dalje putem resornih ministarstava podržavati Trku na prstenac i projekte razvoja Barbanštine. Uz predsjednika Vlade na sastanku su sudjelovali ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš - Žigman.