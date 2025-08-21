Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAJU PRIPREME ZA VITEŠKU IGRU

Premijer Plenković primio izaslanstvo Društva Trka na prstenac

Foto: Vlada RH
1/7
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
21.08.2025.
u 18:49

Predsjednik Vlade Plenković zahvalio je Društvu Trka na prstenac na trudu koji ulažu u očuvanje hrvatske kulturne baštine, koja je od 2016. zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske..

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković primio je u četvrtak izaslanstvo Društva Trka na prstenac, na čelu s Aldom Osipom, predsjednikom Društva koji su ga upoznali s aktivnostima i pripremama za 50. jubilarnu Trku, vitešku igra iz Barbana u Istarskoj županiji, priopćeno je iz Vlade.

Predsjednik Osip i Valter Batel, član Izvršnog odbora, Andi Kalčić, načelnik Općine Barban i Aleksa Vale, predsjednik Općinskog vijeća zahvalili su premijeru Plenkoviću na snažnoj podršci koju Vlada pruža Trki na prstenac, koja se ove godine održava od danas, 21. kolovoza do nedjelje, 24. kolovoza, 

Predsjednik Vlade Plenković zahvalio je Društvu Trka na prstenac na trudu koji ulažu u očuvanje hrvatske kulturne baštine, koja je od 2016. zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću. 

“Ponosni smo što se uz muzej Trke na prstenac gradi i veliki konjički centar sportsko-rekreacijske namjene, za koji će Općina Barban od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobiti 1,4 milijuna eura bespovratnih sredstava”, istaknuo je Plenković.

Dodao je kako će Vlada i dalje putem resornih ministarstava podržavati Trku na prstenac i projekte razvoja Barbanštine. Uz predsjednika Vlade na sastanku su sudjelovali ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš - Žigman.

Ključne riječi
Trka na prstenac Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još