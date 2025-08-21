Naši Portali
PREMA ODLUCI VLADE

Dobre vijesti za gotovo 250.000 radnika: Od 1. rujna stižu povišice plaća, evo za koliko

Pixabay
Autor
Karolina Lubina
21.08.2025.
u 13:53

Od 1. rujna 2025. godine pa nadalje osnovica plaće u državnim i javnim službama iznosi 1,004,87 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec rujan, koja se isplaćuje u mjesecu listopadu

Od 1. rujna, odnosno s plaćom u listopadu, gotovo 250.000 zaposlenih u državnim i javnim službama dobit će povećanje plaće. Naime, prema odluci Vlade koja je stupila na snagu još početkom siječnja ove godine, osnovica plaće povećavala se u veljači, a novo povećanje dolazi od 1. rujna. 

Riječ je o povećanju od 3 posto. Od 1. veljače 2025. do 31. kolovoza 2025. godine osnovica plaće iznosila je 975,60 eura bruto i primjenjivala se se počevši s plaćom za mjesec veljaču, a koja se isplaćivala od ožujka. 

Od 1. rujna 2025. godine pa nadalje osnovica plaće iznosi 1.004,87 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec rujan, koja se isplaćuje u mjesecu listopadu. To znači da će netko tko je imao neto plaću od 1200 eura, dobiti povišicu od 36 eura. 
Avatar Blokiran
Blokiran
14:31 21.08.2025.

I sad vi recite da se nerad ne isplati!

MA
MarkoMarkoM
15:10 21.08.2025.

Povisica moze, ali ne i da se ocjenjuje njihov rad! Evo nam razloga za novi rast inflacije. Muko moja....

Avatar Slay
Slay
14:34 21.08.2025.

To nije povećanje to je povrat oduzetog 2013 ali bez kamata.

