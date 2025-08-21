Dobre vijesti za gotovo 250.000 radnika: Od 1. rujna stižu povišice plaća, evo za koliko

Od 1. rujna, odnosno s plaćom u listopadu, gotovo 250.000 zaposlenih u državnim i javnim službama dobit će povećanje plaće. Naime, prema odluci Vlade koja je stupila na snagu još početkom siječnja ove godine, osnovica plaće povećavala se u veljači, a novo povećanje dolazi od 1. rujna.

Riječ je o povećanju od 3 posto. Od 1. veljače 2025. do 31. kolovoza 2025. godine osnovica plaće iznosila je 975,60 eura bruto i primjenjivala se se počevši s plaćom za mjesec veljaču, a koja se isplaćivala od ožujka.

Od 1. rujna 2025. godine pa nadalje osnovica plaće iznosi 1.004,87 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec rujan, koja se isplaćuje u mjesecu listopadu. To znači da će netko tko je imao neto plaću od 1200 eura, dobiti povišicu od 36 eura.