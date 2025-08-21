Premijer Plenković prozvao Milanovića zbog širenja neistina o slanju Hrvata u Ukrajinu

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je ponovno odbacio tezu da će Hrvatska slati vojnike u Ukrajinu ili da se to od nje očekuje, a one koji šire tu „dezinformaciju” pozvao je da prestanu „zbunjivati hrvatske građane”.

Plenković je na sjednici vlade ponovno „otklonio sve neistinite špekulacije u eteru o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu”. - Niti se ikada razmatralo niti se to od nas očekuje - kazao je premijer. One koji „nastavljaju tu dezinformacijsku kampanju”, predvođene predsjednikom Zoranom Milanovićem, uputio je da se „bave činjenicama i istinom, a ne izmišljenim tezama u hrvatskom političkom prostoru” kojim neopravdano okupiraju interes javnosti i „de facto zbunjuju hrvatske građane”.

Govoreći o međunarodnim sastancima koji su se nedavno održali na temu mira u Ukrajini, Plenković je rekao da nova ruska bombardiranja ukrajinskih gradova pokazuju da „Rusija ne staje s agresijom unatoč mirovnim naporima na najvišim razinama”. - Sigurnost Ukrajine nije samo pitanje slobode Ukrajine, nego i važno sigurnosno pitanje za Europu i cijeli svijet - naglasio je.