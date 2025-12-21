Požar na Viru: Gorjelo u obiteljskoj kući kod dječjeg igrališta

U Trčinoj ulici u Viru poviše novog dječjeg igrališta u obiteljskoj kući došlo je do većeg požara koji je zahvatio cijeli kat kuće - izvijestio je Virski list. - Vatrogasci DVD Bandira Vir brzo su izašli na teren kako bi zaustavili požar, a pridružili su ime se vatrogasci iz Nina, Privlake i JVP Zadar. Zasad je požar pod kontrolom, dok je materijalna šteta uzrokovana požarom velika - istakli su.

Iz zadarske policije su nam rekli kako je dojava o požaru bila u 15.15 sati, da je izgorio kat kuće, a da u trenutku izbijanja požara stariji bračni ukućana nisu bili kod kuće i da srećom nije bilo ozlijeđenih. Očevid je u tijeku.