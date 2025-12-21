Buknuo požar u stanu u zagrebačkom kvartu: Stanari krenuli sami gasit vatru, stigla i hitna pomoć

U zagrebačkom naselju Vrbani u nedjelju ujutro buknuo je požar u stanu na nižem katu stambene zgrade u Horvaćanskoj cesti, a na teren su odmah upućena tri vatrogasna vozila. Kako je za Jutarnji list rekao Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, radilo se o požaru u dnevnom boravku stana.

- Opožarena površina iznosila je oko pet četvornih metara, a nagorjeli su stol i ormar. Do našeg dolaska požar su već djelomično ugasili sami stanari - izjavio je Jembrih.

Po dolasku na mjesto intervencije vatrogasci su zatekli požar koji je već bio prigušen, no dim se proširio stanom. Dijelovi namještaja zahvaćeni vatrom izneseni su ispred zgrade kako bi se spriječilo ponovno izbijanje požara. Jedna osoba koja se u trenutku buktinje nalazila u stanu nadisala se dima, zbog čega je na mjesto događaja stigla i Hitna pomoć, koju je pozvala policija.

Neslužbeno doznaje Jutarnji list da je požar najvjerojatnije izazvala zapaljena svijeća koja se prevrnula i zahvatila namještaj u dnevnom boravku.