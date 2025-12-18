Naši Portali
PAG

Prvo je iz auta ukrao alat vrijedan 3000 eura, pa 'pao' i zbog droge i nelegalnog posjedovanja oružja

Autor
Frane Šarić
18.12.2025.
u 10:32

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana nadležnom sudu, protiv 27-godišnjaka policija podnosi optužne prijedloge - istakli su iz zadarske policije.

Policijski službenici Policijske postaje Pag proveli su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za krađu. Sumnjiči ga se da je tijekom noći 3./4. prosinca 2025. godine u Pagu iz vozila 42-godišnjeg vlasnika otuđio razni alat u vrijednosti oko 3 tisuće eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su na temelju naloga nadležnog suda proveli pretragu doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni kojom prilikom su od njega oduzeli oko 7,48 grama amfetamina i jednu zračnu pušku.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela Krađa. Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana nadležnom sudu, protiv 27-godišnjaka policija podnosi optužne prijedloge - istakli su iz zadarske policije. 

Ključne riječi
krađa

