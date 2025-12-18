USKOK podigao optužnicu protiv pet osoba zbog ovog rugla od zgrade u Imotskom

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv pet osoba – dvojice hrvatskih državljana (rođenih 1961. i 1982.) te trojice s dvojnim državljanstvom, hrvatskim i bosanskohercegovačkim (rođenih 1969., 1969. i 1973.). Terete se za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnica tereti prvookrivljenog da je, u razdoblju od lipnja do 17. listopada 2023. u Imotskom, kao viši referent Pododsjeka Imotski Upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije za graditeljstvo i prostorno uređenje, u dogovoru s pokojnim voditeljem istog odjela, pristao na zahtjev drugookrivljenog i trećeokrivljenog – investitora stambene zgrade u Imotskom. Cilj je bio omogućiti im izgradnju stambene zgrade s više katova i stambenih jedinica od predviđenog, suprotno lokacijskim uvjetima, i to u blizini Modrog jezera, zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode.

Naime, četvrtookrivljeni, suosnivač i zakonski zastupnik trgovačkog društva, te petookrivljeni, glavni projektant u istom društvu, prethodno su, u dogovoru s drugookrivljenim i trećeokrivljenim, izradili Glavni projekt za izgradnju zamjenske građevine. U tom projektu nije bilo prikazano postojeće stanje u arhitektonskom dijelu, iako su znali da je to protivno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Imotskog. Petookrivljeni je potom ovjerio navedeni Projekt svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta.

Nakon toga, prvookrivljeni je, na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole i takvog Projekta, postupajući u interesu investitora, iako je bio svjestan svih nepravilnosti i nedostataka, 7. rujna 2023. izdao građevinsku dozvolu. Time je, protivno odredbama Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana uređenja Grada Imotskog, bez uvida u projektnu dokumentaciju postojeće poslovne građevine, dozvolio građenje i rekonstrukciju (zamjenu) postojeće građevine u dvojnu stambenu zgradu s etažama suterena, prizemlja i četiri kata.

To je učinjeno na udaljenosti manjoj od četiri metra od granice građevne čestice i manjoj od pet metara od regulacijskog pravca, u zaštićenom pojasu županijske ceste i u neposrednoj blizini Modrog jezera. Pritom je prvookrivljeni neistinito naveo da je Projekt postojeće poslovne građevine sastavni dio te građevinske dozvole, čime je investitorima pribavio korist omogućivši im protuzakonitu izgradnju nove, a ne zamjenske, stambene građevine.