Dva mladića i maloljetnik u Pagu uništavali adventske ukrase!?

Policijski službenici Policijske postaje Pag proveli su kriminalističko istraživanje nad dva hrvatska državljanina u dobi od 18 i 30 godina te jednim maloljetnikom, koje se sumnjiči za kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari.

Sumnjiči ih se da su 7. prosinca oko 01.20 sati u gradu Pagu pokidali i oštetili postavljene vanjske adventske ukrase. Pričinjena materijalna šteta jedinici lokalne samouprave iznosi više stotina eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, kaznena prijava prema osumnjičenima podnosi se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru - istakli su iz zadarske policije.