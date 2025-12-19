Dva mladića i maloljetnik u Pagu uništavali adventske ukrase!?

Policijski službenici Policijske postaje Pag proveli su kriminalističko istraživanje nad dva hrvatska državljanina u dobi od 18 i 30 godina te jednim maloljetnikom, koje se sumnjiči za kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari.
Sumnjiči ih se da su 7. prosinca oko 01.20 sati u gradu Pagu pokidali i oštetili postavljene vanjske adventske ukrase. Pričinjena materijalna šteta jedinici lokalne samouprave iznosi više stotina eura.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, kaznena prijava prema osumnjičenima podnosi se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru - istakli su iz zadarske policije.
EVO KAKO SE MIJENJALA KROZ GODINE
FOTO Brojne tragedije u životu naše pjevačice! Bori se s teškom bolešću, bivši joj je zagorčavao život, a sin završio u zatvoru
ZVIJEZDE DONOSE PREOKRET
Dnevni horoskop: Vrijeme je za teške odluke, jedan znak čeka bura, a drugi pronalazi mir
ASTROLOGIJA I NUMEROLOGIJA
Svaki horoskopski znak ima svoje sretne brojeve: Otkrijte koji su vaši i promijenite si život nabolje
Za cijelu obitelj