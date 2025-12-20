Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON OPSEŽNE ISTRAGE

Uhićen 28-godišnjak za ubojstvo kod Male Subotice: Hicem usmrtio muškarca kraj ribnjaka

Policijski očevid kod Male Subotice gdje je pronađeno tijelo muškarca, sumnja se na ubojstvo
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/7
Autor
Ivica Beti
20.12.2025.
u 09:58

Tijekom iznimno zahtjevnog i kompleksnog kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, obavljeno je više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice

Dovršenim višemjesečnim opsežnim kriminalističkim istraživanjem u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu sumnja se kako je 28-godišnjak, počinio kazneno djelo ubojstvo. Osnovano se sumnja kako je 8. srpnja ove godine u kasnim večernjim satima na prostoru ribnjaka kod Male Subotice, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio 33-godišnjeg Mihaela Lajtmana. 

Tijekom iznimno zahtjevnog i kompleksnog kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, obavljeno je više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice. Ujedno, obavljen je i niz vještačenja te veliki broj obavijesnih razgovora. Protiv osumnjičenog 28-godišnjaka koji je uhićen danas u jutarnjim satima zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona, bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Ključne riječi
ubojstvo mala subotica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
10:32 20.12.2025.

Jel to homocid ili nije?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!